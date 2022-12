Galilea Montijo destaca por tener un estilo dinámico que fluye entre las tendencias del momento añadiendo su toque glam con una dosis de sensualidad, resaltando con cada atuendo su curvilínea figura.

Su cuenta de Instagram, en la que tiene 10 millones de seguidores, es una fiel muestra de que a la hora de vestir no teme arriesgarse mezclando distintos colores y texturas en su ropa, además es toda una experta en siempre remarcar la figura de reloj de arena.

El animal print se puede decir que es atemporal y fácil de combinar. Se le ha visto a la guapa presentadora de televisión llevarlo en sus versiones más audaces, como este vestido con print de leopardo con una base fosforescente.



Foto: Instagram @galileamontijo



Galilea Montijo en vestido con print de cebra

Los minivestidos llenos de glamour y brillo son parte fundamental del estilo de Galilea, sin embargo las formas más sueltas como la que luce en la foto que compartió con sus seguidores, resalta por poderse llevar de una manera casual con tenis o combat boots y una chaqueta, o elevar por completo como ella lo hace con un peinado alto y botas largas.

El vestido con print de cebra que luce es de su tienda de ropa Latingal, destaca de inmediato por el largo y la abertura pronunciada que lleva de un lado de la pierna, el cruce de tirantes en la espalda es un buen detalle para ajustar el frente.



Foto: Instagram @galileamontijo

Las botas negras y largas de piel elevan literalmente todo su look, ya que tienen una gran plataforma y tacón ancho, el largo de la bota le llega casi a la rodilla y luce increíblemente por la abertura que lleva el vestido.

Su beauty look destaca por sus ojos con sombras rosadas con un delineado en color negro y sombras XL para abrir su mirada. Sus estilizadas cejas siempre enmarcan su rostro de manera espectacular y, para sellar el look, unos labios rosas no podían faltar. El peinado alto también se robó todas las miradas por lo bien que luce.

