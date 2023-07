Durante toda su trayectoria Fey se ha caracterizado por mostrarnos looks que se han vuelto tendencia, y cuando no está tratando de imponer moda, no duda en sumarse a los trends y hacerlos suyos. Ya sea en concierto, en algún programa de televisión o a través de sus redes sociales, siempre halla la manera de volverse una inspiración en cuestión de moda y belleza.

Fey dejó impactado a todos sus fanáticos con su look en la producción de “La Más Draga”, donde ofreció un show de música electrónica de primer nivel, además de publicar varios post donde se le podía ver como una muñeca de manga, continuación te contamos todos los detalles sobre este outfit.

Fey sorprende a sus fans con look tipo muñeca de anime

La cantante mexicana que logró la fama en la década de los 90, con la canción “Azucar Amargo”, continúa teniendo gran relevancia en el mundo artístico, además de contar con un gran grupo de seguidores, esto se puede ver en su cuenta oficial de Instagram, donde es seguida por más de 1.5 mil followers.

En su perfil de Instagram ha compartido varias imágenes, con las cuales presume sus trabajos, looks y su increíble figura; pero en sus últimos posts, a Fey se puede apreciar luciendo un outfit que la hace ver como toda una muñeca de manga.

Fey combinó con el body un corset de varillas plastificadas y utilizó un par knee boots metálicas. Un look que sin duda podría ser el de una protagonista de una película animada o futurista.

Mientras que en su maquillaje se decantó por un delineado foxy, piel mate (para un efecto más liso, tipo muñeca manga) y le dejó el protagonismo a sus labios rosa barbie (un must de la temporada, por supuesto).

Fey acompañó las imágenes en Instagram con el mensaje “Cambiar de galaxia o morir”, y actualmente el post cuenta con 98.7 millones de likes y 534 mensajes, entre los que destacan “Mi Diosa”, “Wow”, “Cuánta belleza”, “El color de los sueños es azul”, “Bella”, “Se ve hermosaaaa”, “Está para portada de disco “ y más.

La intérprete de “Azúcar Amargo”, también ha publicado reels en su Instagram usando este outfit, con los mensajes: “¡No hay distancias que nos puedan separar! La música es Universal”, “Así se vivió ... Energía Pura!!! Gracias…” y “Qué noche la de anoche!!! Son puro amor. Gracias por celebrar el amor y la libertad al ritmo de la música”.





