No podemos detener el tiempo. Y ni mucho menos podemos detener el envejecimiento de nuestra piel. Sin embargo, existen tratamientos que nos hacen lucir más bellas y jóvenes. Y tal parece que nuestras celebridades favoritas son fanáticas de esto, pues cada vez que comparten sus fotografías sin maquillaje nosotras nos quedamos sorprendidas. Sin duda una buena alimentación, ejercicio, tomar mucha agua y usar bloqueador solar ayuda mucho. Al menos así lo demostró nuestra querida FEY, quien hace unas horas compartió una fotografía sin una gota de maquillaje.

Gracias a una publicación de Instagram, la cantante de Azúcar Amargo compartió su look y lucir fenomenal con esa increíble figura. Para celebrar el día de pago equitativo de mujeres latinas, Fey compartió su look con una playera que decía “Latina power” y en la descripción escribió: “Hoy es #LatinaEqualPayDay, cuando las latinas "se ponen al día" con lo que a los hombres blancos no hispanos se les pagó en 2018. La brecha es mayor para las trabajadoras latinas, que en promedio ganan solo 54 centavos por cada $ 1 que se paga a un hombre. Es decir, deben trabajar casi dos años para ganar lo que ganan los hombres blancos en un año. Esto es inaceptable y debemos actuar ahora. ¡Las latinas son poderosas y merecemos la misma paga! @phenomenal tee beneficia a @mujerxsrising, que protege los derechos de las mujeres migrantes.”



Para esto, Fey lució su cara lavada y sin rastro de maquillaje, lo cual dejó relucir su belleza para esta buena causa. En las redes, Fey fue alabada por tal iniciativa y sus fans aplaudieron su increíble labor de llevar la voz latina en Estados Unidos para que cada mujer reciba un pago justo por su trabajo. ¡Enhorabuena!

A pesar de esto, amamos cómo Fey ha sabido cuidarse y lucir increíble no importa la edad que tenga.

¿Qué te pareció?