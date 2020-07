Hoy es un día de mucha felicidad para Demi Lovato y puede que no lo olvide nunca. Pues ella se ha unido al grupo de nuestras celebridades favoritas que siguen dando buenas noticias y nos mantienen hasta cierto punto distraídos durante el confinamiento.

La ex estrella de Disney ha decidido dar un gran paso en su vida comprometiéndose con su novio con el que compartió pasado en esta empresa de entretenimiento, el actor y cantante Max Ehrich. Puede que no te suene su nombre, pero si haces memoria, lo recordarás por sus cameos en la película “High School Musical 3: Senior Year”.

La intérprete de “Cool of the summer” y su novio decidieron casarse, sí, así como lo leíste, se van a casar y eso nos llena de mucha felicidad ya que el pasado de Demi ha estado marcado por fuertes recaídas e ingresos constantes a rehabilitación, así que después de esta noticia queda más que claro que todos merecemos segundas oportunidades en la vida.



Una de las juezas más vistas en “RuPaul's Drag Race”, nos tomó por sorpresa esta mañana con una publicación de Instagram donde anuncia su compromiso y deja ver el anillo que Max le dio.

Se trata de una joya forrada en diamantes, en corte esmeralda, el cual los expertos estiman que es una pieza que va de los 5 a los 10 quilates, señala Page Six Style.

Esta pieza es un trabajo del prestigioso joyero de Beverly Hills Peter Marco y se encuentra sobre una base de platino. El anillo de compromiso de la próxima señora Ehrich está valuado en aproximadamente 300 mil dólares, según informó la misma publicación. Aunque algunos afirman que podría llevar a valer hasta 450 mil dólares.



Y estas fueran las palabras con las que la cantante expresó lo que siente por Max, mostrando que siempre llega alguien que te hace sentir plena en todos los aspectos:

“Cuando era una niña, mi padre biológico siempre me llamó su "pequeña pareja", algo que podría haber sonado extraño sin su acento vaquero sureño. Para mí tenía mucho sentido. Y hoy esa palabra tiene sentido nuevamente, pero hoy oficialmente voy a ser la compañera de otra persona".

Esto no pasó desapercibido para nadie, ya que hasta figuras de la moda como Taylor Hill, Hailey Bieber, y Vanessa Sampaio han reaccionado ante tal acontecimiento y seguramente se han impresionado con el anillo de compromiso de la ex protagonista de “Camp Rock”.



Pero, el misterio no acaba ahí, a nosotras y a los fans no se nos escapa nada. Ya que de inmediato mucho usuarios en Twitter expresaron que esta pieza ya la habían visto hace 3 años en su video musical “Tell me you love me”. En ese clip ella aparece vestida de novia, con un anillo que luce muy similar al que acaban de entregarle.



Si no nos crees esto que te estamos diciendo aquí abajo te dejamos el video para que veas con tus propios ojos la similitud de los anillos.

Pero si tu curiosidad es mucha y quieres ubicar a Max, aquí te dejaremos este bonus para que tu día siga increíble. También es hora de poner la foto de Demi Lovato de cabeza para que un día demos el sí a ese ser que tanto amamos













