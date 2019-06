Estilos para el verano del 2019

Para los amantes de la moda, cualquier pretexto es bueno para salir de shopping. Si crees que las excusas se te han acabo, te tenemos una noticia: ¡el verano está por llegar! Así que ya tienes la excusa perfecta para lanzarte a la caza de tus próximas piezas básicas que te ayudarán a hacerle frente a la estación. Siguiendo esta guía básica de tendencias podrás darte una idea de lo que necesitas para complementar tu guardarropa y lucir en el verano lo más moderna posible.

Etérea

Una apuesta segura es la que te dará un vestido vaporoso con el que podrás hacerle frente a los días de calor. Combínalas con tus gafas favoritas y unas sandalias cómodas con las que puedas caminar por largos periodos. Ideal para salir con tu date al cine, a comer o a pasear a Reforma el fin de semana.

(Fotos Cortesía)

Lentes Carolina Lemke, vestido Pafois y sandalias Birkenstock

Un edén

El estampado de flores es un básico del verano que brota normalmente en vestidos. Dale un giro y apuesta por un jumpsuit con este print y úsalo para alguna salida formal o un fiesta con amigos. En cuanto a los accesorios, los plastificados, como los que se usaron a finales de los 90 y principios del 2000, están de vueltas.

(Fotos Cortesía)

Jumpsuit Bershka, alpargatas Tory Burch y bolsa plastificada Shasa

En acordeón

Del universo de posibilidades que hay en cuanto a faldas se refiere, las plisadas ocupan el estandarte más alto esta temporada. A diferencia de otros estilos, las plisadas son cómodas y vaporosas para los días en los que el calor está a todo. Si encuentras una, no lo dudes y hazte de ella de inmediato. Ideal para las amantes del estilo boho.

(Fotos Cortesía)

Total look Mango, blusa Pull & Bear, falda H&M, zapatos Aldo, bolsa Call It Spring y aretes Forever 21

Fiesta neón

Muchas firmas de moda presentaron en pasarela para el otoño y próximo invierno prendas y accesorios con toques neón. Sin embargo, para esta estación ya puedes ir haciéndote de algunas piezas con estas tonalidades. Si eres muy atrevida, ármate un total look neón. Pero si eres más sobria, elige solo una prenda o accesorio y combínalo con otras más neutrales. La ides es no pasar desapercibida.

(Fotos Cortesía)

Total look de Zara, lentes Forever 21, blusa United Color Of Benetton, tenis Kenneth Cole, chamarra Bimba y Lola, y vestido H&M

Aires masculinos

Aunque no lo creas, hacerte de prendas que evocan formas y estilos masculinos serán tus mejores aliados a la hora de salir. En la mayoría de los escenarios podrás lucirlas y destacar del resto, por tu estilo sofisticado y vanguardista.

(Fotos Cortesía)

Total look de Massimo Dutti, gabardina Uterque, blusa H&M, jeans Bimba y Lola, y sandalias Birkenstock

De estas cinco opciones, ¿cuál es tu favorita?