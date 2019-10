Estas son las reglas de vestir para la realeza

Mucho se habla de las cosas que los miembros de la realeza británica pueden y no pueden hacer, y el momento de vestir no es la excepción, ya que si bien no existe un documento oficial como tal, algunos allegados a la familia han mencionado que existen reglas para sus atuendos.

Escotes bajos

El código de etiqueta real impide a las mujeres de la familia real usar escotes pronunciados, esto se entiende, pues los ojos del mundo están puestos sobre ellas, y se espera que vistan de manera elegante y discreta.



Bolsos pequeños

Uno de los detalles del que muchos se han dado cuenta, es que las mujeres de la realeza, desde la reina Isabel II hasta las duquesas, usan bolsos pequeños.

De acuerdo con el sitio Who What Wear, se dice que los bolsos pequeños les ayudan a evitar apretones de manos incómodos y cubrir el escote al salir de un vehículo.



Deben usar medias

Aunque como mencionamos anteriormente, no existe ningún reglamento escrito, la página Mentalfloss comenta que el uso de pantimedias es una regla tácita que la reina espera, y hace cumplir, “que las mujeres miembros de la familia y sus invitados usen medias en todas las apariciones públicas”.

Uso del negro

A menos que sea un funeral u otra ocasión sombría, la familia real se mantiene alejada del negro durante el día, explican en Who What Wear, en su lugar los miembros de la realeza deben optar por colores que los ayuden a ser vistos fácilmente entre la multitud.

Se dice que una de las reglas de la reina es que todos los miembros deben tener un atuendo en negro ya preparado, y viajar con él, esto en caso de que exista una muerte repentina.

En el caso de las uñas, la duquesa de Sussex, Meghan Markle al parecer dio de qué hablar por asistir a los Fashion Awards en Londres con las uñas en negro, ya que la reina Isabel II prefiere que las mujeres reales no usen esmalte u opten por un tono neutral, tal como lo ha hecho ella, quien utiliza el mismo color desde hace 28 años.



Niños pequeños usan pantalones cortos

Es una tradición para la familia real que los miembros más pequeños vayan con pantalones cortos, en el caso de los niños, y las niñas con vestido.

De acuerdo con el sitio Insider, el experto en etiqueta Grant Harrold, dice que la tradición de que los niños de la realeza lleven pantalones cortos se remonta al siglo XVI, cuando lo utilizaban como una manera de ayudar a lo pequeños a la hora de ir al baño.

No se pueden quitar el abrigo

En caso de estar en algún evento y llegar con abrigo, este deberá permanecer puesto, de acuerdo con las reglas no escritas de la corona británica la etiqueta impide que los miembros femeninos de la familia eliminen su capa más externa en público.

En el sitio Mentalfloss comentan que a esta acción se le ve como poco femenina, por lo que aunque haga calor, desafortunadamente, deberán seguir con el abrigo puesto y seguir saludando.



Mezclilla

Aunque el uso de los pantalones de mezclilla no está prohibido, se espera que los miembros de la familia real vistan de manera más formal.

En Mentafloss afirman que en una entrevista con un experto en etiqueta, para la BBC, este explicó que la mayoría de las veces los jeans son una opción prohibida, "pero que si la duquesa está afuera paseando a los perros, por ejemplo, entonces los jeans están bien".

Zapatos de plataforma

Al igual que la mezclilla, los zapatos de plataforma no están prohibidos, pero se dice que la reina prefiere que no usen este tipo de calzado, ya que a ella no le gusta.

Una fuente afirmó a Vanity Fair, que "realmente no le gustan, y es bien conocido entre las mujeres de la familia", por lo que se espera que abandonen ese estilo cuando asistan a eventos con ella, indican en el sitio de Harper's Bazaar US.



Existen algunas otras reglas acerca de cómo deben vestir, la mayoría vienen de la tradición de hace años o simplemente de los gustos de la reina Isabel II.