Erika Buenfil es una actriz mexicana que logró conquistar las pantallas con su talento y belleza, las plataformas digitales como TikTok con su carisma, y el mundo de la moda y belleza al ser una personalidad que, a sus 58 años, luce siempre muy bien confirmando que la edad no es un impedimento para verse radiante y poderosa.

La reina de TikTok, como sus seguidores la llaman, no ha parado de darnos de qué hablar, pues no pierde la oportunidad de dejarnos con la boca abierta con todos y cada uno de sus atuendos, pero, esta vez, la actriz decidió darnos lecciones de belleza con su radical cambio de look, con el que se quitó unos cuantos años de encima.

Esta vez, Erika Buenfil decidió decirle adiós al flequillo y darle la bienvenida a una melena corta al realizarse un short bob, uno de los cortes que encabezan las tendencias de la temporada, al ser un estilo que nos favorece a todas, además de ser el mejor aliado para rejuvenecer de manera natural.



Foto: Instagram @erikabuenfil50

Erika Buenfil impacta en las redes con nuevo corte

A través de su Instagram, la actriz compartió con sus más de 4 millones de seguidores su cambio de look, que dejó impactados a sus fans, ya que Erika se veía mucho más joven al estrenar nuevo corte de pelo.

Saber qué corte nos favorece será información que podemos usar para resaltar facciones del rostro y quitarnos unos cuantos años de encima, tal cual lo hizo la actriz al cortar unos centímetros su melena midi y en capas para lucir un corte bob.



Foto: Instagram @erikabuenfil50

Llevar un corte bob es una de las opciones ganadoras esta temporada, un trend que Erika Buenfil nos confirmó con su nuevo corte, el cual estuvo a cargo del estilista Vico Guadarrama.



Foto: Instagram @vicoguadarrama

Para acompañar su nuevo look, la reina de TikTok llevó un pantalón de cuero negro, una blusa a juego y un kimono metálico, así como accesorios en color dorado. Lució un maquillaje cargado en la zona de los ojos con sombras en tonos tierra, delineado cat eye y unas pestañas postizas para abrir más la mirada.



Foto: Instagram @victorkhun

