Elsa Pataky festejó sus 46 años luciendo espectacular en bikini

La actriz española Elsa Pataky está de cumpleaños hoy, 18 de julio. Pero, al parecer, los festejos comenzaron antes, pues la artista publicó unas imágenes en Instagram donde se ve muy feliz en una alberca y en compañía de amigas.

La esposa de Chris Hemsworth celebra 46 años luciendo una silueta de impacto, pues también es conocido que es dedicada con la práctica de ejercicio. En un post reciente dejó boquiabiertos a sus fans al compartir parte de la rutina que llevó a cabo para prepararse para su rol en “Interceptor”, su más reciente proyecto con Netflix. Afirmó seguir un programa de ejercicios con expertos de la app del equipo que entrena a Chris, quien tiene todas las miradas sobre él en estos días con “Thor: Love and Thunder” en salas de cine.



En la foto que Elsa compartió el domingo con sus 5 millones de seguidores en Instagram lleva un bikini atemporal que quienes aman los trajes de baño de dos piezas no pueden dejar de tener en el clóset. Ahora veremos los detalles.



Elsa Pataky presume su figura a los 46 con bikini atemporal

En la imagen que publicó disfrutando en una alberca deja ver los detalles más destacados del bikini. Como podrán observar, se trata de un diseño en negro, color que es clásico y atemporal, es decir, se puede usar no solo este verano, sino SIEMPRE, porque jamás pasa de moda. Además, el negro es una apuesta segura por la elegancia y no te dará pesadillas al momento de combinar con el resto de piezas de tus looks playeros.

Elsa Pataky eligió un traje de baño con top de triángulo, uno de los más favorecedores para la mayoría de los tipos de cuerpo. También cabe mencionar que contribuye a hacer el ajuste perfecto de los senos porque se ata al cuello, al mejor estilo de un escote halter. Esto es muy bueno para las mujeres que tienen el busto grande y necesitan buena sujeción. El consejo de oro es medirse bien la pieza para que cubra las partes deseadas de manera cómoda.

Las braguitas de la actriz de Rápido y Furioso (Fast & Furious) son de corte clásico, un poco bajas en la parte delantera, según se puede entrever en su pose. El tip que podemos tomar al ver el look de Pataky es que se puede llevar un bañador en tono tradicional como el negro, pero elegir uno que tenga algún detalle que lo haga único, como los que se pueden ver en las tiras laterales de su bikini.



Como sugerencia, es mejor llevar este tipo de bragas muy bajas cuando se tiene un abdomen firme. Cuando no lo tenemos así, podemos sentirnos más seguras con un bikini más completo en la parte del vientre. Lo importante es que la prenda no cause incomodidad y permita lucirla con total seguridad.

La actriz completó su look de playa con lentes de sol café de forma cuadrada y en tamaño XL, que están de moda actualmente por ese aire retro chic que aportan. Eligió un vestido corto blanco con bordados, otro infalible atemporal para las vacaciones de verano. muy femenino y delicado.



