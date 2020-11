Poco a poco se ha buscado eliminar los estereotipos de género que marcan la forma en la que un hombre o una mujer deben actuar y lucir. Y reconocidas firmas de ropa han aportado prendas unisex o genderless a esta lucha en contra de lo convencional.

Así, eliminando la idea de que hay productos exclusivamente femeninos o masculinos, destacan lanzamientos como el más reciente de la marca Dominga Mx, una firma mexicana ubicada en Oaxaca que ha conquistado al público con sus diseños y prendas artesanales.

Hace unos días, los creativos de esta empresa dieron a conocer un hermoso maxi vestido negro bordado, como parte de su colección de otoño, modelado por un hombre oaxaqueño. En De Última te contamos todos los detalles

Recientemente la marca de alta costura italiana Gucci, lanzó a la venta un vestido anaranjado para hombre, con el que buscaba romper con los estereotipos que dan forma a la identidad de género masculina.

El vestido para hombre de Gucci generó polémica en redes sociales, tanto por su precio como por el hecho de que fuera una prenda hecha para un varón. Además, el diseño no fue del agrado de algunas personas.

Vestido para hombre diseñado por Gucci. Por que no especifican y dicen vestido para " Gays" o Trans? no es lo correcto para no seguir creando confusión en niños y adolecentes. @AnaSimo @MiguelSarante pic.twitter.com/0r1oOjy6Mw

— Luis Baez (@luisbaez47) October 5, 2020