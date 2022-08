La reina Letizia es un icono de estilo, indudablemente. Y siempre tiene todas las miradas puestas sobre ella y lo que luce. Esta vez ha dado de qué hablar con un lindo minivestido estampado en tono rosa que se puede conseguir a buen precio en Zara.

El domingo fue vista con la prenda en Palma de Mallorca, en compañía de sus hijas, las princesas Leonor y Sofía, y de la reina Sofía, mientras disfrutaban unas vacaciones. Cabe decir que todas lucen looks veraniegos que pueden inspirar nuestros atuendos, a diferentes edades, para los días que restan de verano. Además, Letizia confirma con su elección que las mujeres podemos llevar vestidos cortos cerca de los 50, sin perder la elegancia, siempre que nos gusten y nos hagan sentir bien.



Foto: EFE

El medio español S Moda informó el día de hoy que los vestidos de las princesas, que también son de Zara, se encuentran agotados en la tienda de España, y que del modelo de la reina Letizia quedan pocas tallas. Nuestra curiosidad nos hizo hurgar en los “anaqueles” digitales de la tienda de México y encontramos el vestido que luce Letizia.

El vestido de reina que puedes llevarte a casa por 899 pesos

La verdad es un modelo camisero muy lindo, por su estampado y color rosa intenso. Además, es corto, pero ofrece balance al no tener un escote pronunciado y al tener las manguitas tres cuartos.

En la descripción del producto dicen: “Vestido corto de cuello solapa con manga larga acabada en elástico. Detalle de cinturón combinado a contraste. Bajo acabado en volantes. Cierre frontal con botones”. El cinturón es un detallazo que va a aportar mucho al look.



Foto: Zara

Al momento de publicación de esta nota, la pieza se encuentra disponible en tallas desde la XS hasta la XL, solo señalan que quedan pocas unidades de la M. Como ya mencionamos, su precio es 899 pesos mexicanos.



Foto: EFE

La publicación antes mencionada informó además que en las tiendas españolas el modelo que luce la princesa Leonor está agotado. También es un diseño camisero estampado y cuesta lo mismo que el de su madre. En las tienda online de envíos a México aún se puede conseguir, solo en M y L.



Foto: Zara

La tendencia de los vestidos camiseros se exalta en verano y estos modelos nos gustaron mucho por su colorido. El de la princesa Sofía, en tono blanco y con rayas verticales, es atemporal, pero tiene un toque muy 2022 con detalles cut out. Este sí que no lo vimos en Zara ahora, pero seguro podrás encontrar uno similar adaptado a tu estilo para seguir brillando con tus looks veraniegos si te gustó.

¿Cómo llevarlos? Para una escapada a la playa, con alpargatas y accesorios minimalistas.

