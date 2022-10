El peinado matador de Galilea Montijo que robó suspiros

Cambiar el peinado, corte o color de tu melena es una decisión muy importante. A muchas mujeres, el proceso de renovar su look les provoca miedo. Pero nada como el sentimiento de verse en el espejo y sentirse glamurosa. Tal como Galilea Montijo con su peinado matador.

El peinado que eliges puede ser un acierto total o hacerte pasar desapercibida. Por fortuna, hay una serie de guías inspiradas en las modelos que participan en pasarelas, particularmente, las más recientes de otoño e invierno.

Tu cabello es igual de importante que la rutina de tu skincare, maquillaje y atuendo. Por ello, para que triunfes en cualquier lugar al que vayas, en De Última te mostramos el peinado de Galilea Montijo que amarás llevar en ocasiones especiales.



Foto: Instagram @galileamontijo

Piérdele el miedo a los peinados recogidos como Galilea Montijo

Si te gustan los cambios, esta es la señal que esperabas.

A todos nos queda claro que Galilea Montijo es una de las celebridades más fashionistas de la televisión y que no le tiene miedo a renovar su imagen. La conductora compartió en su cuenta de Instagram un par de fotografías con las cuales nos comprobó que un cambio de look no necesariamente debe ser drástico.

Galilea Montijo dejó al natural su clásica melena tono caramelo en un peinado recogido, pero con mucha textura.

Y es que, si no te animas a modificar el corte de tu pelo, algo que puedes hacer es jugar con diferentes herramientas que te permitirán moldear tu cabellera. También te sugerimos experimentar con aplicaciones como perlas, brillos y glitter.



Foto: Instagram @galileamontijo

La “Gali” llevó la parte superior de su cabello sujetada como si se tratara de una media cola. El resto lo lució suelto, pero con ondas relajadas. Por el lado frontal, dejó caer un par de mechones que ayudaron a enmarcar el contorno de su rostro.

Para darle un plus al peinado, Galilea Montijo agregó volumen en la coronilla con caireles acomodados a manera de tocado. Sabemos que no parece haber muchas opciones para melenas de mujeres maduras, pero no te preocupes, porque no se trata del típico recogido de quinceañera con rizos apretados, sino que la clave es hacerlo lucir messy.

Como complemento del look, la actriz optó por un maquillaje de sombras en color café y terracota, junto con su lipstick nude. Por último, lo accesorizó con unos aretes de cascada con brillantes y un collar de cruz en color plata.



Foto: Instagram @galileamontijo

Las claves para llevar un peinado como el de Galilea Montijo

Tenemos muchas pruebas y cero dudas de que las waves u ondas despeinadas imperan dentro de las tendencias de hairstyle. Y para ser sinceros, nos encanta que con este estilo se busque privilegiar la textura natural del pelo, sin alterar su estructura o someterlo a temperaturas elevadas.

Otro de los objetivos de estilistas y profesionales es lograr darle una apariencia saludable al pelo. Aplica hasta para las melenas dañadas en verano por exposición a decoloraciones, químicos e incluso la misma sal del agua.



Foto: Instagram @galileamontijo

Por último, “entre más natural mejor”, y no hablamos solo del maquillaje, lo mismo sucede con el cabello. Los peinados para otoño - invierno recurren a la inspiración de la década de los 70 y 90, por lo que le decimos adiós a los cortes rectos y damos la bienvenida a los degrafilados para dar volumen y textura.

