El otoño se inspira en la naturaleza marítima

El mundo marítimo ha sido su más grande musa. No hay temporada en la que no se retomen elementos de las playas del mundo o las profundidades del mar para sus colecciones. Este otoño no es la excepción y Nautica lo vuelve hacer; seducido por los colores, los viajes y el mundo natural ha retomado estos elementos que ha trasladado a su más reciente propuesta de temporada.

(Foto Cortesía)

Por tratarse de la época de entretiempo, entre el verano y el otoño, ha apostado por una paleta de color que abarca principalmente las tonalidades verdes, púrpuras, acentos cítricos, sin dejar de lado sus azules que lo caracterizan, que evocan el mar y sus profundidades. Los elementos marítimos siguen vigentes en estampados y bordados, que hacen juego con sus patrones a cuadro y a rayas, dándole un giro a su colección The Great Escape.

(Foto Cortesía)

Para hacerle frente a los días más frescos, apuesta por la tendencia layering, en el que propone vestir a capas empleando piezas como chaquetas ligeras, jerseys para los cambios de temperatura tan comunes en esta época del año, específicamente para los días de lluvia, con prendas todo terreno en material de fácil absorción , repelente al agua y con detalles reflejantes.

(Foto Cortesía)

Aunque siempre fiel a su estilo, ahora sugiere nuevas ideas a la hora de vestir. Siguiendo las tendencias de moda, para este otoño propone prendas en bloques en color y detalles oversized que se aprecian en su logos y estampados, convirtiendo esta antología en una buena alternativa, gracias a su versatilidad, que bien puede vestirse en ocasiones formales e informales.

(Foto Cortesía)

Para el cierre de temporada, propone prendas más abrigadoras, como chaquetas capitonadas rellenas de plumas, abrigos con líneas limpias, prendas de lana y jerseys elegantes, que servirán de preámbulo para la llegada del invierno.