El look estilo talavera de Angélica Rivera para el desfile de D&G

Tras un periodo de haberse mantenido alejada de los reflectores, Angélica Rivera reapareció en el desfile organizado por la firma de moda italiana, Dolce & Gabbana.

El evento se llevó a cabo en el hotel Surf Club en Miami y contó con la presencia de celebridades como Marc Anthony y Maluma, quienes en redes sociales se mostraron entusiasmados por poder presenciar el desfile en primera fila.

Los protagonistas de la gala, Domenico Dolce y Stefano Gabbana, posaron en fotografías con varios de sus invitados, entre ellos la ex primera dama y su acompañante.



Foto: Instagram @sofia_96castro

El look estilo talavera de Angélica Rivera

A muchos les llamó la atención el deslumbrante look estilo talavera que vistió Angélica Rivera para la presentación de las colecciones “Alta Moda” y “Alta Sartoria” de Dolce & Gabbana, pues este atuendo hizo lucir a “La Gaviota” cómoda y elegante a la vez.

El diseño consistió en una camisa larga hecha 100% de seda, con cuello italiano y manga tres cuartos de la misma marca que celebró el desfile. Además del estampado que nos recordó a la cerámica poblana, el modelo que lució Angélica posee un cierre con botones en la parte delantera.



Foto: Instagram @sofia_96castro

La parte inferior del look se conformó por prendas con el mismo tipo de estampado: un pantalón y unos zapatos que combinaron el tono blanco con el azul a la perfección.

Como parte del outfit, y para no quitarle protagonismo a las prendas, la actriz optó por lucir discretos accesorios de joyería y un peinado sencillo.



Foto: Instagram @sofia_96castro

¿Cuánto cuesta el look de talavera de Angélica Rivera?

En total, el atuendo que lució Angélica Rivera para presenciar el desfile en Miami de D&G tiene un costo de más de $97,530 pesos.

El cálculo del precio del outfit de la protagonista de “Destilando amor” comienza por el diseño de la camisa con manga murciélago, que tiene un costo de $49,000 pesos y que se encuentra disponible en más de 10 tallas.



Foto: farfetch.com

La segunda pieza con más costo del atuendo son los zapatos, los cuales tienen un precio de $37,000, justificado por los detalles en cristal y el exclusivo diseño presente en la parte del tacón y la cuerda con hebilla.



Foto: farfetch.com

Por último, el precio del pantalón que lució Angélica Rivera para combinar los otros elementos de talavera, es de $11,530 pesos. Esta prenda está elaborada 90% de poliéster y 10% de tela spandex, y posee el logo de la marca en la parte más alta del tiro.



Foto: farfetch.com

Si al cálculo sumamos los accesorios que lució Angélica, el lujoso outfit tiene un costó más de 100 mil pesos.

No cabe duda de que la actriz y ex primera dama mexicana lució a la altura de la alta costura y supo bien cómo combinar su look de pies a cabeza, recordándonos a la talavera, sin escatimar en estilo, ni presupuesto, un acierto para la ocasión.

