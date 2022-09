El look de Mariana Rodríguez para revelar el sexo de su bebé

Mariana Rodríguez Cantú, actual primera dama de Nuevo León, se ha distinguido por su gusto por la moda, y es que son múltiples ocasiones la hemos visto portando piezas con gran estilo. Ahora, en una celebración tan importante como lo fue la revelación de sexo de su futuro bebé, no le faltó el look impecable.



El evento, que se llevó a cabo ayer 12 de septiembre, contó con la participación de sus familiares y amistades más cercanas, quienes fueron testigos de la primicia en cuanto a la revelación de sexo del futuro bebé. Por su parte, Mariana Rodríguez no se perdió la oportunidad de capturar un momento tan importante pues, la también influencer y celebridad de internet, subió un video de poco más de 6 min a su cuenta de Instagram para documentar lo sucedido.

Mariana Rodriguez viste impecable en blanco

Con Mariana Rodríguez sujetando el teléfono y enfocando a su esposo, Samuel García, es como comienza el video de Instagram, en el cual se puede ver al gobernador de Nuevo León luciendo un traje en color azul cuadriculado, camisa blanca con el primer botón desabrochado y cinturón junto con tenis color negro; con un look relajado, Samuel lucía emocionado y bailaba a la espera de saber qué sexo será su futuro bebé, mientras que se le escucha decir: “estoy bien nervioso”.



Por su parte, la también empresaria, Mariana Rodríguez, en una segunda parte del video voltea la cámara y se le puede ver portando un vestido de color blanco, con una decoración en el cuello, además de lucir el cabello recogido con unos mechones sueltos al frente y peinado por la parte de atrás, complementado con unas arracadas ciculares en color oro.



En otra toma más, cuando el video los enfoca a ambos, pues están a punto de revelar el sexo del bebé, se aprecia que el vestido que porta Mariana es de corte recto, por arriba de sus rodillas, así como descubierto de la espalda, estilo halter; del mismo modo, calza unas zapatillas transparentes, junto con otros accesorios como un collar, anillos y pulseras.



Mariana Rodríguez y Samuel García revelan el sexo de su bebé

En dicha celebración se puede notar que no sólo Mariana Rodriguez lució impecable con su vestido blanco, pues tanto los invitados como invitadas que se encontraba en el lugar, portaban el mismo color.



Por su parte, al pie de la terraza de su casa, decorada con globos azules y rosas, así como cubos gigantes que formaban la palabra “BABY”, fue el lugar en donde Samuel García y Mariana Rodríguez reveleron el sexo de su futuro bebé. Con un pequeña botella de aerosol que cada uno tomó en sus manos, iniciaron la cuenta regresiva y al llegar a cero, accionaron el gatillo, desprendiedo un humo de color rosa, lo que indicó que ¡será niña!



Pese a que Samuel García afirmaba que el bebé sería un niño, Mariana Rodríguez, por su parte, aseguraba que sentía que sería niña y le atinó. ¡Felicidades!

