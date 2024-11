La conductora Galilea Montijo es un icono de estilo y no teme experimentar con prendas y tendencias cada temporada. En redes sociales, suele compartir algunas imágenes de los outfits que lleva en los eventos y programas donde participa, haciendo de su feed un 'moodboard' de inspiración.

Esta semana, la presentadora del programa Hoy llamó la atención con un atuendo ecléctico en el que mezcló la delicadeza de una falda transparente de encaje con la comodidad de una playera básica negra. Se trata de un outfit fácil de recrear en la temporada de otoño.

Galilea Montijo luce falda de encaje con botas altas

Galilea Montijo combina de manera creativa una falda transparente en color blanco, modelo que se está usando mucho este otoño. Aunque la pieza por sí sola podría lucir muy sensual y elegante, es posible adaptarla para el día a día mezclándola con prendas más informales.

La presentadora mexicana lleva esta falda con una playera negra que cubre las caderas. Es una pieza básica del armario que hace que su look sea moderno y casual. Además, se presenta como un truco perfecto para dar más uso a algunos vestidos o faldas formales (con transparencias, de estilo lencero, entre otros) que tenemos en el armario.

Foto: Instagram @galileamontijo

Leer también: Galilea Montijo muestra cómo llevar body y pantalones a la cadera

Eligió completar su outfit con unas botas sobre las rodillas de color negro y con apliques de cristales, cuyo diseño se deja ver a través de la tela de encaje. Las botas, al ser over the knee, ayudan a crear balance entre lo que se muestra y lo que no con la falda transparente.

Para elevar la playera, suma collares de perlas en layering, en un tono similar al de la falda. Así, completa su look en blanco y negro, una combinación de colores que siempre es elegante.

Con este look, Galilea Montijo mantuvo su cabellera XL suelta y peinada con ondas suaves, de una forma cuidada y jovial.

Algunas claves del look de Galilea Montijo

Luce faldas midi transparentes con botas altas para que destaque el diseño del calzado.

midi transparentes con botas altas para que destaque el diseño del calzado. Eleva una playera básica negra o blanca con collares llamativos.

Mezcla prendas elegantes y básicas para lograr outfits casuales.

Si no quieres lucir tu ropa interior con alguna prenda transparente, añade una playera que cubra de manera estratégica como hizo la conductora.

Viste black & white para expresar elegancia.

Leer también: Eiza González luce vestido Gucci que deja lencería al descubierto