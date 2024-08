Tanto el año pasado como este, Galilea Montijo ha deslumbrado con sus looks en el popular programa “La Casa de los Famosos: México”. En esta nueva edición, el minivestido se ha convertido en pieza clave del estilo de la presentadora.

Los diseños son de gala, provistos de sensualidad, glamour y elegancia. Por lo general, tienen alguna dosis de brillo, ideal para la noche. Aunque la conductora suele vestir de negro, hasta ahora ha presentado una variada gama de colores perfecta para el otoño. Su fashion stylist es Aldo Rendon.

Minivestido cut out con flores 3D

Uno de los diseños más bonitos que ha lucido Galilea Montijo hasta ahora en LCDLF es el vestido corto con cristales que usó esta semana. El modelo destaca por sus aberturas laterales y las flores 3D en el centro del abdomen, detalles que están en tendencia.

Galilea no teme al brillo y lleva un collar sobre el cuello del vestido. También resaltan sus arracadas XL en dorado y plateado.

Foto: Instagram @galileamontijo

Galilea Montijo en impactante azul

La presentadora de “La Casa de los Famosos: México” impactó con este vestido por la fuerza y el poder del tono de azul. Se trata de un minivestido de lentejuelas, con escote strapless, aberturas laterales y un moño muy “coquette” en el centro del escote. El diseño es de la marca Alexandre Vauthier, al igual que sus plataformas glamorosas.

Para complementar este look, usó joyas de Swarovski en una bonita paleta azul, a juego con el vestido.

Foto: Instagram @galileamontijo

Un tono suave para brillar en LCDLF

En otra ocasión, Montijo eligió un tono suave de verde para convertirse en el foco de LCDLF. El vestido es ceñido, con falda asimétrica y broches con cristales en partes estratégicas, que forman un sutil drapeado. Es de la firma David Koma, una de las marcas que más vistió en la primera edición de este programa.

Completó su look con zapatillas con brillos de Aquazzura, según indicó en un post de Instagram. En la joyería, destacan sus aretes con cruces de estilo chandelier y sus anillos con piedras en tonos más oscuros de verde.

Foto: Instagram @galileamontijo

Leer también: Galilea Montijo derrocha sensualidad con vestido ceñido verde neón

Galilea Montijo dice “sí” al animal print

Galilea Montijo se enfundó en un total look animal print con el que no pasó desapercibida, conformado por un body y una minifalda con frunces que, en conjunto, parecen un minivestido. Esta vez, añadió unas mallas con estampado idéntico que acentuó la uniformidad en el look. Además, la silueta descubierta de su calzado —de la marca Hardot— creó un efecto de pant boots.

Su estilista de moda compartió que este look es de Alex Perry.

Foto: Instagram @galileamontijo

Minivestido Versace en tono rosa

La firma italiana Versace impulsó recientemente el estampado de cuadros conocido como damier o damero, con un toque de color y brillo. Galilea Montijo eligió uno de los minivestidos de la marca con este print fabuloso, en tono rosa y exaltado con strass; tiene tirantes spaghetti y el símbolo de la medusa en ellos. Lo acompañó con zapatillas plateadas con efecto espejo.

Foto: Instagram @galileamontijo

¿Cuál de estos minivestidos de Galilea Montijo es tu favorito?

Leer también: Galilea Montijo luce los jeans más auténticos de la temporada

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters