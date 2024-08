Después de cautivar en la pantalla grande con su interpretación de una joven Furiosa en la precuela de Mad Max y de aparecer en el filme Duna: parte dos, la carrera de Anya Taylor-Joy sigue en ascenso. La revista Elle de Australia destaca la trayectoria de la joven y la elige como el rostro de la portada del mes de septiembre.

La relación de la actriz de origen argentino con la moda es palpable, en la cubierta está vestida con el estilo elegante de Christian Dior, marca de la cual es embajadora, pero añade una prenda sensual: un bralette. Esta es una combinación que permite un increíble equilibrio en el look.

Cómo llevar un blazer oversize según Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy tiene un estilo muy elegante. En la portada de la edición australiana de Elle —fotografiada por Pamela Hanson— da muestras de ello con su look.

La actriz de Gambito de dama posa sentada con un blazer oversize de lana en el que se mezcla la sofisticación de la sastrería con la modernidad del diseño de graffiti de Miss Dior. La prenda fue mostrada en la colección otoño-invierno 2024.

¿Cómo lo lleva? Apuesta por añadir una pieza reveladora y sensual: un bralette, un top estilo brasier que se caracteriza por no poseer varillas y tener forma triangular. Esta combinación de prendas no agota en la moda actual, es usada con frecuencia para crear un balance entre la sobriedad y lo sexy en un look.

Foto: Elle Australia

Leer también: Anya Taylor-Joy y Jennifer Lawrence deslumbran en desfile de Dior

Taylor-Joy también nos muestra un calzado que no pasa desapercibido en la cubierta, de la misma colección de la chaqueta americana que lleva puesta. Se trata de unos zapatos estilo Mary Jane, con tacón bajo y cilíndrico, adornado con líneas doradas. La silueta, inspirada en la moda de los 60, destaca por el brillo acharolado y el motivo Miss Dior en dorado.

Anya luce su cabello largo recogido en una coleta baja y peinado de lado bastante pulido, con un poco de volumen en la parte superior. Su manicura es minimalista en tono gris claro difuminado; ¿te gusta?, es un tono que vuelve para el otoño 2024.

El estilo de la actriz en esta portada nos confirma que en la próxima temporada seguirá el auge de los colores neutros que han exaltado algunas estéticas como el “Old money” o “Lujo silencioso”.

En la edición de septiembre de Elle Australia, Anya Taylor-Joy viste otras prendas de Dior. Se le puede ver con la falda de lana midi que hace juego con el blazer de la portada y algunos tops con perlitas diminutas.

Pero llama la atención, sobre todo, con unas botas altas de charol con correas y con un abrigo animal print, con el que nos confirma que este estampado seguirá más vigente que nunca en los meses siguientes.

Foto: Elle Australia

Leer también: Jenna Ortega brilla con vestido rojo de espalda descubierta

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters