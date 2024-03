Anya Taylor-Joy nació en Miami (Estados Unidos), el 16 de abril de 1996. Vivió su infancia en Buenos Aires —su padre es argentino— y a los ocho años se mudó con su familia a Londres. En Inglaterra, a sus 16 años, fue descubierta por Sarah Dukas (quien también descubrió a Kate Moss), de la agencia Storm, y comenzó su carrera como modelo y actriz.

Entre sus primeros títulos para cine y televisión se cuentan The Witch (2015) y Atlantis (2013-2015), pero sus papeles en Emma y Gambito de dama, en 2020, le dieron un impulso a su carrera que, a su vez, la puso bajo la mirada atenta de varias marcas de moda y belleza en la industria del lujo.

Imagen de belleza

Desde el año 2019, Anya Taylor-Joy ha protagonizado varias campañas del emblemático perfume Flowerbomb, de la firma holandesa Viktor & Rolf. En octubre de 2021, la casa Dior anunció que la artista se convertía en embajadora global de moda y belleza. Su rostro se ha podido ver en anuncios de los clásicos labiales Dior Addict y Rouge Dior, además del maquillaje de la línea Dior Forever, entre otros.

"Face of the Year"

En 2021, fue nombrada Face of the Year en los CFDA Awards. Fue la primera vez que otorgaron este reconocimiento, en el mismo año que Zendaya fue nombrada como Icono de moda.

Entre joyas y relojes

La belleza y el estilo de Anya también han conquistado a la industria de la joyería y la relojería. Desde 2021 comenzó a trabajar para campañas de la marca Tiffany & Co, la más reciente fue anunciada en octubre de 2023: se trata de la línea de alta joyería Blue Book 2023: Out of the Blue.

En septiembre de 2022, fue nombrada embajadora internacional de la compañía de relojes Jaeger-LeCoultre, donde exaltaron su “elegancia atemporal”.

En la alfombra roja

En 2018 asistió por primera vez a la Met Gala, uno de los eventos más importantes de la industria de la moda . Lució un espectacular vestido dorado con bordado, de Dolce & Gabbana, que completó con una diadema floral metálica, en el mismo tono.

. Lució un espectacular vestido dorado con bordado, de Dolce & Gabbana, que completó con una diadema floral metálica, en el mismo tono. Este año asistió por primera vez a los Premios Oscar y fue una de las mejor vestidas. Lució un sublime diseño de Dior plateado, inspirado en el vestido Venus que creó el modisto francés Christian Dior en 1949.

Otra alfombra roja importante en la que vistió de Dior fue cuando recogió su primer Globo de Oro (2021), por su papel en la serie Gambito de Dama. Llevó un vestido verde esmeralda de alta costura, guiada por su stylist en ese momento, el famoso Law Roach.

En la premiere de Londres de Duna: parte dos, la actriz deslumbró con un vestido blanco de Dior, cuyo diseño destacó por tener una capucha, estilo velo, semitransparente.

En los primeros años de su carrera también lució firmas como Alexander McQueen, Chanel, Gucci y Miu Miu.

En portada legendaria

Estuvo entre los 40 iconos que protagonizaron la portada de marzo de Vogue UK, junto a otras personalidades como Cindy Crawford, Dua Lipa, Jane Fonda, Miley Cyrus, Oprah y Salma Hayek. Con fotografía del reconocido Steven Meisel, esta es la edición con la que el famoso editor de la revista, Edward Enninful, se despidió de su cargo.

¿Cabello rapado?

Después de aparecer en Duna: parte dos, se espera el estreno de Furiosa, filme que protagoniza junto a Chris Hemsworth. Es una precuela del universo postapocalíptico de Mad Max, del director George Miller, centrada en una versión más joven del personaje que interpretó Charlize Theron (Imperator Furiosa).

Para el papel, ¿Anya se rapó el cabello como Charlize? Aunque en el tráiler aparece haciéndolo, Miller asegura que no lo permitió. Ella ha mantenido un estilo de cabello XL últimamente y ha impuesto tendencia con su tinte ice blonde.

Es importante destacar que la diseñadora de vestuario del nuevo filme es Jenny Beavan, quien ganó un Oscar por su trabajo en Mad Max: Fury Road (2015).

