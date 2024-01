Miu Miu es una de las firmas más populares del momento. La plataforma de moda Lyst la cataloga como la marca del año 2023 en su reporte anual, con base en las búsquedas y compras en línea. Sus bailarinas y cárdigans de cashmere fueron prendas virales el año pasado. Además, sus minishorts elegantes que se lucen solo con medias impulsan la tendencia “no pants”.

Esta semana, sorprende con una nueva colección limitada de su línea Upcycled (reutilización de materiales). La empresa fundada por Miuccia Prada creó esta iniciativa en 2020 y la de este año es su cuarta edición, con el básico y amado denim como protagonista. Además, incorpora un estilo de bolso con diseño de patchwork.

En 2020, el concepto se basó en transformar y dar una segunda vida a vestidos vintage. “El proyecto se lanzó en diciembre de 2020 con una selección de 80 vestidos vintage, reinterpretados según los códigos estéticos de Miu Miu”, detallan. En 2021, el denim también fue el centro de la colección, en colaboración con Levi’s. En septiembre de 2022, fueron las chamarras de cuero las protagonistas.

“Durante diez años me vestí con ropa vintage. A menudo me preguntaba por qué me gustaba tanto y creo que se debe a la historia. Cada vestido representa a una persona; una parte de una vida. Para mí, el pasado siempre ha tenido un valor increíble, porque todo lo que aprendes viene de ahí”, expresa Miuccia.

Denim, bordado floral y patchwork

En la web de la firma italiana explican que para esta colección Miu Miu Upcycled emplearon jeans producidos antes del año 2000 obtenidos por especialistas en denim de todo el mundo. “Es un proceso diseñado para reutilizar la mayor cantidad de tela posible y, por lo tanto, se realiza a mano”, comentan sobre la elaboración de las nuevas piezas.

¿Qué prendas denim conforman esta colección? Jeans holgados, shorts, chamarras, bralettes, gorras de béisbol y hasta broches para el cabello. Además, destaca un precioso bordado floral en color negro en algunas de las prendas de mezclilla, el cual fue visto por primera vez en la colección primavera-verano de 2022, pero en color dorado.

Foto: Miu Miu

Por primera vez, la línea Upcycled de Miu Miu incluye bolsos. Estos lucen un bonito diseño de patchwork creado a partir de retazos de cuero de la firma que cobran una nueva vida en estos complementos.

Foto: Miu Miu

La campaña fue fotografiada por Studio Mare, con el talento de las modelos Huijia Chen y Ever Anderson, hija de Milla Jovovich, quien también modeló para la colección Upcycled de chamarras.

La reutilización de prendas denim cada vez se encuentra más en la industria de la moda. Incluso podría ser una práctica hecha en casa para dar una segunda vida a este material tan resistente y siempre en tendencia que todos usamos.

