Nuestra querida Galilea Montijo sabe cómo lucir a la moda y en tendencia. No es novedad que cada uno de sus looks sean de alto impacto, es por ello que en redes sociales comparte con sus seguidores sus increíbles outfits, y en esta ocasión nos sorprendió con un lindo estampado a cuadros que sin duda querrás imitar.

Las tendencias de moda siempre se encuentran activas, cambiantes y espontáneas, así que no dejes pasar esta oportunidad e inicia el año con un estilo de alto impacto al agregar prendas con estampado de cuadrados en tus looks, ya que harán la diferencia y lucirás igual que Gali.

Es momento de sacar tus prendas o accesorios con estampados de cuadros o animal print ya que serán dos tendencias que tomarán fuerza a lo largo del año.

Leer también: Perfumes florales y frutales que amarás llevar en 2024

La falda de cuadros de Galilea Montijo

Nuestra querida Gali lució en su cuenta de Instagram una falda larga que llamó la atención de sus seguidores al tener un estampado a cuadros amarillos y negros, además de una abertura del lado derecho, lo que le permitió lucir sus botas altas que seleccionó para este outfit.

Foto: Instagram @galileamontijo

Si no tienes ideas para lucir tu próximo look, te recomendamos tomar inspiración de este, quizá parezca que este tipo de estampado es muy difícil de combinar, pero lo cierto es que realzará tu estilo, además, puedes utilizar un clean look para hacer lucir tu cabellera.

Luce un look al estilo Galilea Montijo

Si quieres experimentar algo nuevo en tus looks tienes que atreverte a utilizar el estampado de cuadros como Galilea Montijo, ya que anteriormente nos ha demostrado de qué manera puedes añadir este tipo de prendas sin saturar tus outfits.

Foto: Instagram @galileamontijo

Tal parece que el secreto de Galilea Montijo es añadir una prenda estrella a sus looks, misma que será la que resalte y eleve tu outfit, de esta manera el estampado llama la atención sin exagerar, lo que te hará lucir a la moda y en tendencia.

Como ejemplo, el gran abrigo a cuadros con el que Galilea Montijo se tomó fotos increíbles mientras estaba de viaje en Japón el pasado diciembre.

Los diseños a cuadros son una buena alternativa para que tu look se vea llamativo y divertido, así que anímate a usar colores vibrantes, ya que diversos seguidores de las tendencias aseguran que será una de las corrientes de moda que te harán destacar.

El estampado a cuadros lo puedes usar en:

Zapatos

Faldas

Diademas

Bufandas

Bolsos y Carteras

Todo depende de cómo armarás tu outfit, la buena noticia es que no te será nada difícil encontrar prendas con este patrón pues están en tendencia.

Así que no le tengas miedo a los estampados y luce tu mejor look a cuadros como Galilea Montijo.

Leer también: JLo luce atrevido vestido de novia con aberturas en forma de corazón

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters