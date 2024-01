Productos como la crema corporal, el desodorante y el perfume forman parte de nuestra rutina diaria de cuidado personal. Estos pueden entrar en contacto con la tela de nuestra ropa y mancharla cuando no esperamos que sequen bien, incluso algunos pueden transferirse un poco después de vestirnos aunque estemos seguros de que esperamos lo suficiente antes de ponernos la prenda.

Esta vez nos enfocaremos en cómo hacer para que el desodorante no manche la ropa, tanto al momento de aplicarlo como poco tiempo después: ¿Te ha pasado que usas un vestido negro y quedan franjas blancas en un costado? ¿Tu ropa blanca tiene manchas amarillentas en las axilas?

En el caso del desodorante o antitranspirante, se suma el hecho de que el sudor se puede transferir a la ropa y crear una acumulación de producto que puede manchar la prenda. En un artículo publicado en The New York Times explican que las manchas amarillas aparecen como una reacción química cuando el aluminio presente en el antitranspirante se mezcla con proteínas presentes en el sudor. Hay desodorantes sin aluminio, pero no controlan la sudoración, sino el olor.

Tips para aplicar el desodorante

Evita manchas de desodorante y usa la ropa del color que desees. Compartimos algunos tips.

No te excedas

Aplicar en exceso el desodorante antitranspirante puede no ser favorable para el problema que deseamos resolver. Si crees que debes poner mucho sobre tus axilas para protegerte, prueba aplicando cada día un poco menos hasta que des con la dosis correcta. En ocasiones, puedes probar: productos en gel (transparente), desodorantes que prometen no manchar o presentaciones en aerosol.

Deja secar

Aunque es un consejo que parece obvio, no siempre lo seguimos. Deja secar tu desodorante antes de vestirte. Aplícalo lo antes posible después de bañarte (sobre las axilas secas) y comienza a vestir otras prendas que no sean el brasier y el top, como las braguitas y los pantalones.

Si tienes mucha prisa puedes: usar el aire frío de la secadora de cabello o poner el desodorante después de vestirte, pero no hagas costumbre este último tip, ya que puede acumularse mucho producto en las axilas y esto se puede transferir.

Dobla el bajo del top

Este truco es uno de nuestros favoritos y sabemos que funciona. Dobla el bajo o el dobladillo del top, blusa o suéter hacia afuera, hasta que quede a la altura de las axilas. Luego, vas a ponerte la prenda como siempre y, una vez que hayas pasado la cabeza y los brazos, desdoblas esa parte. Si se mancha, será por la parte interna.

En este video lo hacen en forma de “rollitos” (está en inglés, pero los ejemplos son bastante claros).

Usa parches antisudor

Esto es para evitar la mancha en la zona de la axila. Cuando vas a usar una prenda delicada o si la sudoración es un problema en este momento, puedes usar parches antitranspirantes (se consiguen en Amazon, Walmart y Ellaz). No solo vas a evitar que la ropa se llene de resto de desodorante o antitranspirante, sino que vas a prevenir que el sudor manche la ropa con el uso. En algunos casos, según el estilo del outfit, podrás usar un top debajo que evite que se manche la prenda principal o que quieres cuidar más.

Si te manchaste un poco y te das cuenta en la calle, frota la mancha con la misma tela o de otra prenda como, por ejemplo, un saco o un cárdigan que llevas adicionalmente. Evita usar algo húmedo. Un tip que se repite en redes es quitarse las medias de nylon y usarlas para remover la mancha (frota con suavidad), pues su material parece ser efectivo para esto.

