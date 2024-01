Después de aparecer en los Golden Globes como una Barbie latina con un glamoroso vestido rosa, Jennifer López regresa oficialmente a la música con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Can't Get Enough” y, por supuesto, el vídeo musical que lo acompaña. Esta canción formará parte de su noveno álbum titulado "This Is Me… Now", el cual se lanzará el 16 de febrero.

En el video, se observa a la cantante lucir un vestido de novia con dos aberturas en forma de corazón que le permitieron presumir sus abdominales y la parte superior de su piernas. La prenda es de la marca ucraniana Frolov, fundad por el diseñador Ivan Frolov.

El icónico vestido de novia de Jennifer López

El vestido, además de los atrevidos recortes de corazón, se caracteriza por tener un corte de sirena, silueta de corset, cuello alto y mangas largas semitransparentes. Asimismo, cuenta con varios cristales bordados a mano y una cola larga. El vestido de JLo es parte de la colección Song to Song, temporada otoño-invierno 2023-2024, de la firma.

Foto: Instagram @frolovheart

Leer también: Kitty cut, el corte de cabello que arrasará en 2024

Otros vestidos con corazones

La marca Frolov tiene la forma de corazón como emblema y suele incorporarla en sus piezas. Aquí te dejamos algunos de sus modelos. Otras celebridades a las que les encantan los diseños de esta marca son Beyoncé y Sabrina Carpenter.

Foto: Instagram @frolovheart

Si prefieres no lucir este tipo de aberturas en un vestido, podrías usar un suéter con un detalle de corazón en el pecho, de cuello alto y manga larga. Así te sentirás cómoda y coqueta a la vez.

Durante el video, JLo también luce un minivestido blanco sin tirantes con una rosa roja alrededor de su cintura. Completa su look con una enorme gargantilla de diamantes y medias blancas hasta los muslos. Además, con este diseño baila con tres novios ficticios, que podrían representar simbólicamente a sus tres exmaridos: el coreógrafo estadounidense Cris Judd, el actor y modelo Ojani Noa, y el cantante Marc Anthony.

Muchos internautas han especulado diciendo que el video resume la vida emocional de Jennifer López de los últimos 20 años, quien después de varios años logró casarse con su gran amor de juventud: el actor Ben Affleck.

Ahora que ya viste el vestido de novia con corazones de Jennifer López , ¿te gustaría lucir uno similar?

Leer también: 5 tendencias de maquillaje que amarás probar en 2024

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters