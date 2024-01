Eiza González vuelve a dar excusas para admirar su estilo. Esta vez irradia elegancia con un vestido verde jade, tonalidad tan sofisticada como refrescante. Aunque últimamente se le ha visto lucir diseños en tonos neutros como blanco y negro, no es un secreto que la actriz mexicana no teme llevar colores intensos como el rojo y el amarillo. ¿Ahora despertará el furor por este verde en particular?

La artista tiene a sus fans en espera del estreno de la serie de Netflix El problema de los tres cuerpos (Three Body Problems, basada en los libros de ciencia ficción de Liu Cixin). Publicó en su cuenta de Instagram algunas de las imágenes donde está en compañía de algunos compañeros de reparto en la fiesta que ofreció The Walt Disney Company, con motivo de los premios Emmy. En las fotografías destaca con su colorido y elegante look.

Eiza González en vestido jade con escote drapeado

La actriz de Descuida, yo te cuido lució un espectacular vestido de mangas largas con un imponente escote drapeado de caída fluida que termina a la altura de la cintura.

Foto: Instagram @eizagonzalez

Además, la parte superior del diseño está creado para acentuar la parte de los hombros. Estas hombreras evocan el estilo de los ochenta con un aire renovado y glamoroso. ¿Por quién fue creada la prenda? El vestido de Eiza es un diseño de la marca polaca Magda Butrym, que han vestido otras celebridades como Jennifer Lopez y Hailey Bieber.

Foto: Instagram @eizagonzalez

Leer también: Selena Gomez brilla en vestido con transparencias en los Emmys 2024

González complementó su look con joyería de Bulgari, marca de la cual es embajadora. Destaca su collar de la línea Serpenti, en oro y diamantes, que se ve muy bien con el escote que luce.

Eiza también mostró dos anillos de la firma italiana en sus historias mientras presumía su manicura inspirada en la línea, con un efecto tornasol que cambia del bronce al verde.

Llevó su cabello suelto con ondas suaves y un maquillaje sutil: sombras doradas, blush coral y labial en rojo suave con efecto difuminado.

Foto: Instagram @eizagonzalez

¿Te gusta este color? Es perfecto para cualquier temporada del año.

Leer también: El impactante look de Khloé Kardashian con pezoneras doradas

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters