Eiza González estrena look este verano

Eiza González no para de triunfar en Hollywood y tampoco en la moda. Pues recientemente estrenó look de verano, demostrando que todo le queda bien.

El pasado 12 de junio la mexicana posteó una serie de fotografías en sus historias de Instagram, donde aparece con nuevo look, con motivo de la asistencia a la boda entre la directora de cine, Emma Holly Jones y del ejecutivo de cine, Franklin Leonard.

La celebración se llevó a cabo en Provenza, una región ubicada en el sureste de Francia, donde se encuentran unos hermosos paisajes llenos de naturaleza. Por lo que Eiza González asistió muy a tono, pues lució su cabello suelto, un poco más corto que de costumbre, con unas ligeras ondas. Pero lo que más llamó la atención fue su flequillo degrafilado, un nuevo look que la hacía lucir muy natural y espectacular.

Además portó un fresco vestido fruncido con corte V y tiras en color naranja. Un estilo perfecto para este verano.



Foto: Instagram @eizagonzalez

La actriz no solo compartió su look en sus historias, pues un día después, compartió las fotografías en su perfil de Instagram con su más de 7 millones de seguidores y, como era de esperarse, no faltaron los elogios, muestra de ello es que recibió comentarios como: “Tan hermosa", “Estás preciosa”, “Linda", “Perfecta", “Guapísima".

Logra un look de verano como el de Eiza González

El flequillo degrafilado es una de las tendencias del año. Este aporta movimiento y volumen y es una buena opción para todos los tipos de cabello y cara ya que ayuda al rostro a lucir un efecto alargado.

Además, su mantenimiento es sencillo, pues puede peinarse de diversas maneras y el despunte puede realizarse cada par de meses. Y como brinda textura y naturalidad se vuelve un look perfecto para llevar este verano.

Si te animas a probar este corte debes saber que esta temporada reinará en diferentes peinados, puedes optar por el que llevó Eiza González con ondas suaves, o por estas otras opciones:

Midi texturizado

Estará en tendencia, pues consiste en llevar el cabello corto degrafilado para otorgar movimiento y dinamismo. Lo que hace que el cabello pueda acomodarse con facilidad.



Foto: Instagram @gregoryrussellhair

Shag reinventando

Otro corte en tendencia para este verano es el shag reinventando, pues este estuvo de moda durante los años 70 y volvió hace poco para quedarse. Incluso celebridades como Miley Cyrus y Billie Eilish han demostrado ser fans de este estilo.



Foto: Instagram @mileycyrus

En capas

Este look nunca pasa de moda, pues favorece a todas las mujeres. Ya que otorga un toque diferente a cada estilo, además de hacer lucir el cabello con movimiento y volumen.



Foto: Instagram @gregoryrussellhair

XL

Las melenas largas no pueden faltar este verano. Ya sea que lo lleves lacio, ondulado o con rizos, es un estilo que no puede faltar, incluso puedes lucirlo en capas, degrafilado o en V, ya que esto brindará movimiento y un toque más casual. Este le va bien a todos los tipos de cara.



Foto: Instagram @sophiet

