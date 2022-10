Eiza González deslumbra en seductor vestido rojo de lentejuelas

En el marco de la segunda gala anual del Museo de la Academia del Cine de Los Ángeles, la actriz mexicana Eiza González volvió a impactarnos con su look, esta vez al lucir un deslumbrante vestido rojo de lentejuelas que marcará la pauta en tendencias para vestidos de gala durante el próximo año.

Eiza, en su misión por conquistar Hollywood, logra estar en el radar cada vez que pisa una alfombra roja. Recordamos su impactante aparición en el 2018 durante los premios Oscar, luciendo un vestido amarillo de Ralph Lauren que en aquel año se robó las miradas de todos y desde ese icónico momento su llegada a cualquier evento es digna de admiración por sus looks llenos de glamour.

La piel bronceada de la actriz destaca al máximo cuando lleva prendas en color rojo y, para muestra, basta con recordar unos meses atrás, cuando llegó a la Met Gala en un vestido de este color de la firma italiana Versace que resaltaba cada una de sus curvas y acentuaba su cuello de una manera tan elegante que no necesitó de ningún escote para ser la sensación de la noche.



Eiza González en brillante vestido rojo de lentejuelas

En esta ocasión, Eiza González vuelve a enloquecernos portando un vestido de gala de la firma neoyorkina LaQuan Smith, que pertenece a su colección de primavera 2023, lo que hace resaltar este momento como un referente para las tendencias que destacarán durante el próximo año.



El vestido rojo de la actriz causó furor por tener miles de destellos que son ocasionado por las lentejuelas bordadas que presenta, lleva un corte strapless y un delicado lazo en la cintura para acentuar su figura. La caída es recta, con una cola envolvente al final para sellar de manera perfecta su maravilloso look.



Ftoto: Instagram @eizagonzalez

Otro detalle impactante fue que los hombros descubiertos por el corte strapless del vestido venía acompañado por una maxi gargantilla de brillantes de Bulgari con un sutil diseño floral que caía por todo el pecho de Eiza, acompañada por unos aretes en forma de gota.



Ftoto: Instagram @eizagonzalez

Su beauty look destaca por sus sombras ahumadas en tonos marrones que contrastan con el contour que hace resaltar sus facciones. Lleva los ojos delineados de ambas partes para darles profundidad y unos labios en un sutil color melocotón con un toque de brillo.

El peinado para destacar todo su look no podría ser algo que no fuera un recogido hacia atrás, con raya en medio, para elevar el nivel de elegancia.



