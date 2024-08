La edición de Vogue para México y Latinoamérica celebra 25 años. En su edición especial del mes de septiembre, reúne a tres queridos actores mexicanos: Diego Luna, Eiza González y Gael García Bernal, a quienes veremos juntos en la miniserie La Máquina, la primera producción en español de Hulu, que estrenará en octubre.

La actriz de El problema de los tres cuerpos se sitúa en el centro de la portada de la revista de moda luciendo un elegante jumpsuit corto. En la sesión, fotografiada por Sharif Hamza, Eiza muestra una imagen sensual y sofisticada, con prendas con acentos minimalistas. “Está lista para lo que viene”, se lee en la cubierta en la que posa sola.

Eiza González en jumpsuit mini de Gucci

Eiza González luce un jumpsuit corto (prenda conocida como romper) en tono gris oscuro, uno de los colores neutros más elegantes y versátiles que se puede usar cuando no queremos vestir de negro.

El jumpsuit es sin mangas, presenta unos tirantes anchos y un escote cuadrado que dan un aire jovial al look. La pieza destacó entre los primeros looks que presentó Sabato de Sarno en el desfile de Gucci para la temporada otoño-invierno 2024.

Al ser cortísimo, la actriz mexicana complementa este romper con unas botas altas, sobre las rodillas (over the knee), con las que crea balance en el look. El calzado también es de la marca italiana.

Foto: Vogue México y Latinoamérica

Como embajadora de la firma, González lleva joyería de Cartier. Destaca su pulsera de oro de la línea Panthère, que nos lleva a fijarnos en su manicura estilo “clean”, de largo midi y con forma almendrada.

En los looks de Diego y Gael predomina el negro. Diego viste traje elegante Yves Saint Laurent con camiseta básica blanca, que le aporta un estilo fresco. Gael luce un total black con suéter de cuello alto de Michael Kors y pantalones de Brunello Cucinelli.

El estilo de los tres es sumamente elegante y sofisticado, con prendas otoñales, principalmente, en tonos neutros oscuros. Además, se exalta la belleza de las prendas de ropa atemporales, que triunfa actualmente en la moda tanto femenina como masculina.

El estilo lencero en Eiza González

Delicadas prendas de inspiración lencera fueron escogidas para Eiza, lo que nos recuerda que en otoño este estilo de piezas debe seguir dentro de nuestros armarios.

En la portada que protagoniza sola lleva un total look de Gucci en azul oscurísimo, que resalta por los icónicos tirantes spaghetti del slip dress y el encaje en el escote. En otra imagen, lleva un vestido lencero blanco de la diseñadora uruguaya Gabriela Hearst.

Foto: Vogue México y Latinoamérica

La entrevista ya se encuentra publicada en el sitio de Vogue México y Latinoamérica, donde pueden ver más fotos de sus looks. En ella, Diego, Eiza y Gael hablan sobre sus carreras y sobre la nueva serie que protagonizan juntos, y dejan muy claro lo orgulloso que están de ser mexicanos.

