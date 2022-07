Dua Lipa impone tendencia con sensual top de hombros caídos

En medio de comentarios sin confirmar sobre la posibilidad de que Dua Lipa se convierta en una heroína de una nueva película de DC Comics, en De Última nos fijamos en los poderes que tiene su estilo y cómo inspira con sus looks para diferentes ocasiones.

En uno de los outfits que compartió recientemente con sus 85.5 millones de seguidores, luce increíble con un top ideal para la temporada de verano y en un color que es de los favoritos del momento. Además, algo que nos gusta mucho, es que se puede recrear con facilidad.



El top de Dua Lipa es perfecto para el verano

La cantante ha pasado unos días en Canadá, como parte de su gira Future Nostalgia, y compartió un carrusel de fotos donde resalta con un top fucsia. Además, no podemos dejar de mencionar que en sus historias publicó una linda imagen donde abraza a Nelly Furtado, icono de los 2000, y como sabemos esos años son pura inspiración para Dua, en su música y su estilo.



Foto: Instagram @dualipa

La intérprete de “New Rules” vistió un outfit en clave casual que puede inspirar atuendos para mujeres de todas las edades y para una salida especial donde quieras que el escote se robe todas las miradas. Para combinar un top protagonista como el de Dua Lipa, solo necesitarás tus jeans favoritos, preferiblemente de cintura alta. Mientras menos informal quieras lucir, más oscura debe ser la mezclilla.



Foto: Instagram @dualipa

Dua Lipa lleva varias tendencias en esta pieza, por una parte, el color. Como hemos visto recientemente, con la tendencia Barbiecore el rosa ha logrado un impulso tremendo esta temporada y la cantante británica demuestra lo bien que queda con unos básicos del clóset: jeans, tenlo en cuenta cuando solo quieres llevar un poco de este trend sin vestirte completamente con el color favorito de Barbie.



Foto: Instagram @dualipa

Otra es que el top es de escote corazón y tiene hombros caídos, así es muy sensual sin necesidad de ser extremadamente revelador. Las blusas de hombros caídos (off the shoulders) son perfectas para llevar esta temporada y en vacaciones a lugares de clima cálido. Además, estamos viendo que el escote corazón profundo está cobrando protagonismo este año, no solo en tops, sino también en vestidos.

La prenda es de Vivienne Westwood, presenta una silueta entallada y asimétrica (favorecedor para la figura) con drapeado en la zona del busto y cremallera en la parte de adelante. En la web de la firma aseguran que está elaborada en viscosa amigable con el ambiente, al ser obtenida de bosques bien gestionados; recordemos que Vivienne es una activista incansable en el cuidado del planeta.



Foto: viviennewestwood.com

Dua Lipa lleva su pelo recogido en media coleta alta, que exalta el protagonismo del escote y las mangas, para mostrar toda la sensualidad de clavícula y hombros. En accesorios, eligió unas arracadas grandes, pero delicadas, en tono similar a la cremallera. Si llevas aretes pequeños con un top similar, podrías complementar con una cadena minimalista a juego.



Foto: Instagram @dualipa

Inspírate en Dua Lipa con este outfit así:

-Tops de mangas caídas (off the shoulders).

-Tops y corsets de escote corazón.

-Tops y blusas con detalle drapeado o con frunces.

-Tops, blusas y camisas fucsia con jeans.

-Tops, blusas y camisas rosa en textura satinada.

