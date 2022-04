La noche de los Grammys es una de las ceremonias más esperadas de la industria musical, a la cual Dua Lipa asistió y, por supuesto, deslumbró a todos con su llegada, pues sin duda la cantante lo hizo de manera icónica.

Desfiló en la alfombra roja con un look sensual y elegante que los ojos de todos los asistentes captaron de inmediato, imponiendo tendencia sobre la moda más chic que veremos en el street style y los trends más relevantes del hairstyle.

Dua Lipa fue una de las presentadoras de los premios Grammy, acompañada de Megan Thee Stallion, con quien recreó uno de los momentos más inolvidables de los noventa, en donde Whitney Houston y Mariah Carey se robaron la noche de los MTV Awards 1998, al aparecer con vestidos de Vera Wang que, con un solo movimiento, le desprendieron una tela, convirtiéndolos en un diseño más sexy, acto que presenciamos en la ceremonia, pero esta vez hubo un tercero en el escenario y fue Donatella Versace.



Foto: AP

El look con el que Dua Lipa nos enamoró al desfilar por la alfombra roja de los Grammys

Dua Lipa ha decidido desde hace varios meses que su clóset estaría inundado de prendas con la firma de la casa italiana Versace, que la acompaña a los eventos más importantes, por lo que para desfilar por la alfombra roja, robando hasta los suspiros de todos a su paso, la cantante llegó enfundada con un vestido vintage de la firma.

Esto confirma que el estilo dominatrix es y será una de las máximas tendencias del 2022, pues la cantante británica le rindió tributo a una pieza bondage de la firma de la colección Otoño-Invierno de 1992, que se le conoce como “Miss S&M”.



Foto: AFP

Se trata de un vestido negro de estilo bondage con un acabado fluido, protagonizado por un bustier con transparencias que está rodeado en su totalidad por correas de cuero que llevan hebillas doradas. Además, destaca la gargantilla dorada con toda la esencia Versace que lleva puesta.



Foto: AFP

Para finalizar su atuendo, agregó unos tacones negros de correa, accesorios como pendientes y anillos en color plateado y una manicura dorada.



Foto: AP



Dua Lipa cambia de look y luce el pelo rubio

No solo su tributo a dicho look fue lo que hizo que Dua Lipa se ganara el título a la mejor vestida de los Grammys, sino que la cantante tenía otro as bajo su manga, ya que apareció con una melena platinada con la que sorprendió a todos sus fans.

Tal parece indicar que la cantante decidió decirle adiós al pelo oscuro y renovar su estilo con una melena rubia que nadie pudo pasar desapercibida, además de lucir un maquillaje que estuvo a la altura de su look, en el cual destacó su lipstick color vino que acentuó un outfit sensual y atrevido.



Foto: EFE

