La fiebre por la ropa de segunda mano ha tomado más fuerza que nunca, si todavía no te has atrevido a comprar una pieza second hand o no sabes dónde hacerlo, aquí te contamos de algunas opciones en la Ciudad de México e interior de la República Mexicana.

Por otra parte, otra modalidad que ha crecido es la renta de piezas de diseñadores, una manera de lucir un outfit de lujo en una ocasión especial pero sin gastar más allá de tu presupuesto.

Conoce de qué se trata y cómo unirte a compras más sustentables y responsables.

Consumo en México

¿Sabías que cada persona desecha siete kilos de ropa al año en el mundo? Por lo que, según datos proporcionados por Go Trendier, si le das una segunda vida a una prenda ayudas a reducir un 79% el impacto ambiental de esta. Y una de las grandes ventajas es que, además de ser una opción más amigable con el planeta, hay muchas marcas que tienen servicio de venta o renta en línea, hecho que ha ayudado a que partir de la pandemia, en México la curva del e-commerce haya ganado dos años. Y según los analistas este mercado podría multiplicarse cinco veces en los próximos cinco años. Te invitamos a que sigas leyendo y conozcas las opciones que tienes para unirte al mundo de la ropa y accesorios vintage.

Básico 2hand

Esta tienda de ropa de segunda mano se ubica en la Condesa en la Ciudad de México. El concepto busca darle una nueva oportunidad a prendas con historia. El objetivo de Básico 2hand es fomentar un estilo de vida sustentable basado en el reciclaje y de esta manera reducir los desperdicios textiles que afectan al planeta.

La tienda ofrece una amplia gama de prendas, calzado y accesorios de diseño mexicano, vintage y second hand de marcas de lujo locales y extranjeras, pero no fast fashion. Aquí las piezas pasan por un proceso de curaduría que garantiza que al llegar a ti estén en perfectas condiciones para crear nuevas anécdotas a tu lado. Puedes adquirir piezas de segunda mano de marcas como Dior, Gucci, Chanel, Louis Vuitton, Jimmy Choo, entre otras, directamente en su tienda o a través de sus redes sociales.

Go Trendier

Si además de comprar ropa, zapatos y accesorios vintage, estás interesada en vender algunas prendas de tu clóset, en esta app podrás hacerlo con toda la seguridad que esta plataforma ofrece.

Sólo necesitas descargar la app en tu celular (compatible con iOS y Android) y comenzar tu propio negocio online. La plataforma te ayudará a establecer el precio para que tus prendas se vendan más rápido, es segura y fácil de usar. En cuestión de las marcas de lujo, hay un departamento encargado de revisar que sean originales. Con motivo de la pandemia Go Trendier cuenta con un servicio de paquetería que pasa a tu hogar por las piezas que vendiste y las entrega directamente, para que no tengas que salir de casa. Por otra parte, si compras algo y no recibes lo que esperabas, puedes pedir la devolución de tu dinero.



Viejo Amor

El concepto de esta tienda es, además de ofrecer prendas nuevas y de diseño exclusivo de la marca Viejo Amor, también incluir un apartado de prendas vintage, esto con la idea de que la gente se anime a darle una oportunidad a la ropa de segunda mano, es decir que las personas se acostumbren a verlas en las tiendas.

Es así como alguien que quizá no contemplaba comprar una pieza second hand, al entrar a Viejo Amor y mirar el apartado con estas increíbles prendas y en perfecto estado, quizá se anime a adquirirla y así fomentar un consumo más sustentable.

Retop

¿Tienes un evento especial en que quieres deslumbrar pero sin invertir una fortuna en tu outfit? Retop, es una plataforma de renta de ropa y accesorios de diseñador en la que podrás encontrar firmas como Saint Laurent, Dior, Valentino, entre otras. Ya sea que tengas una boda de día, de noche o una date, aquí hallarás opciones para verte espectacular.

Retop quieew crear una comunidad consciente a través de un modelo de negocio sustentable y circular, ya que consideran que cada prenda merece tener mayor tiempo de vida y aprecio. Bajo el concepto de la marca, en este sitio podrás tener acceso a un clóset ilimitado. Para rentar sólo tienes que entrar a su sitio, elegir la prenda, checar disponibilidad de fechas, elegir el plan así como el método de pago.

Conspiración Moda

Esta compañía alquila y pone a la venta vestidos y accesorios de marcas contemporáneas nacionales e internacionales. Cuenta con cuatro showrooms, ubicados en Guadalajara, Ciudad de México y Estado de México y en línea; en los cuales podrás hallar más de dos mil opciones de vestidos de firmas como Monique Luihllier, Solace London, así como calzado y joyería de marcas mexicanas como Tierra rossa y Abeja Reyna.

Una de las misiones de Conspiración Moda es continuar educando a la comunidad sobre los beneficios económicos y ambientales del alquiler de moda y eliminar el estigma asociado con este.

Qué revisar al comprar una pieza vintage

1. Asegúrate de que la prenda que vas a comprar haya sido sanitizada (sobretodo en esta época de coronavirus) y en perfecto estado.

2. Checa que no tenga manchas, que los botones estén completos, que no tenga rasgaduras y los cierres funcionen perfectamente.

3. Revisa que la tela sea de buena calidad, prefiere una pieza que no sea fast fashion para que te dure más tiempo.

4. Para que sea una buena compra, el precio de una prenda de segunda mano debe ser de por lo menos la mitad de lo que te costaría nueva y en tienda.

5. Si tu compra es vía internet, antes de pagar revisa con lupa las políticas de compras y devoluciones.