Diseñadores apuestan por los tacones para hombre

La moda sin género es cada vez más utilizada, tanto en las pasarelas como en las alfombras rojas, celebridades como Jaden Smith, en la alfombra roja de la Gala del MET en 2017, Ezra Miller para la revista Play Boy y Sam Smith en diversos eventos, se han atrevido a usar tacones para demostrar que no importa el género, por lo que los diseñadores están apostando por esta tendencia.

Siguiendo esta idea, el diseñador español Abraham Ortuño lanzó la marca Abra, que pretende “que la moda sea accesible para todos, ya seas hombre o mujer, y sea cual sea tu talla de calzado”, explicó en una entrevista para i-D de Vice.

En la cuenta de Instagram de la marca, Dearabra, puedes ver varios diseños de calzado de tacón para hombre, en colores como el blanco, negro y verde.



Pero, los diseños de Ortuño no sólo se centran en zapatos de tacón para hombre, ya que también cuenta con botines de tacón grueso y de aguja; el plus de su marca es que se puede encontrar este tipo de calzado en tallas que no se hallan comúnmente.

Pero esta idea, aunque reciente, no es del todo nueva, la marca SYRO, con sede en New York, tiene ya algunos años haciendo tacones para hombres, de acuerdo con información de la revista i-D de Vice, la idea sugirió en 2016, de la mano de los diseñadores Shaobo Han y Henry Bae.

En la cuenta de Instagram de SYRO se puede ver diversos tipos de calzado como sandalias, y botines en colores y texturas muy variadas.



En apoyo a la empresa, el cantante británico Sam Smith posteó en su cuenta de Instagram una foto portando unas botas con la leyenda: “SIEMPRE he querido encontrar en las tiendas uno tacones que pudiera usar todos los días, ¡sueño hecho realidad! Te amo”.