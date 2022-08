Descubre tu mejor rutina de skincare según tu signo lunar

Este fin de semana se llevará a cabo el evento “Serena, A Self Love Weekend”, un espacio dedicado a elevar el amor propio a través de experiencias relacionadas con skincare, wellness y cuidado personal, así como un bazar con más de 25 marcas para acentuar los mimos que te mereces.

Una de sus valiosas experiencias será enseñarte a cuidar tu piel según tu signo lunar, guiada por la astróloga Vicky González, a quien puedes encontrar en Instagram como @antologiadeestrellas. También puedes conseguir todos los detalles del bazar en @serena.selflove.



Foto: Instagram @serena.selflove

Las expertas de “Serena, A Self Love Weekend” compartieron con De Última un adelanto de la rutina de skincare que recomiendan según nuestro signo lunar. Las marcas mencionadas se pueden conseguir en el evento.



Primero: ¿Sabes cuál es tu signo lunar?

Por Vicky González y equipo de Serena Selflove

Todos conocemos nuestro signo solar, pero, ¿sabías que también tenemos un signo lunar? Así es, el día en el que nacemos la luna estaba transitando por un signo y es lo que se conoce como nuestra luna natal.

La luna tiene la función de conectarnos con la energía del cuidado, la protección y la manera en la que damos y recibimos afecto. Cuando integramos nuestra luna aprendemos a darnos todo el afecto y cuidado que necesitamos tanto a nivel físico como emocional y espiritual.

Una vez que conoces el signo de tu luna entiendes qué es lo que necesitas y lo que mejor se adapta a ti. Es por ello que te mostramos una rutina de skincare ideal según tu luna natal.

Si no conoces el signo de tu luna, no te preocupes. Entra a sermasyo.com y en la opción de Carta Natal ingresa tus datos de nacimiento y busca el símbolo de la luna que estará en el signo de tu luna natal.



Rutina de skincare para cada signo lunar



Foto: Instagram @circebrujeriadeorigen



Luna en Aries

A tu luna le encanta cuidarse y si es con productos naturales muchísimo mejor. Eso sí, prefieres una rutina rápida, que no te quite mucho tiempo y que te deje la piel increíble al natural para prepararte a todo el movimiento de tus días.

Te recomendamos:

Ahal: Jabón facial de miel maya, Suero facial opuntia, Protector SPF 30.

Edena: Papaya Oil Cleanser, Olive Silk Wash, Fresh Hydrating Essence, The Green Balm.



Luna en Tauro

Tu luna en Tauro disfruta cuidarse y por eso busca rutinas que exalten todos tus sentidos. Amas los productos naturales, con olores frutales y te tomas tu tiempo en hacer tu rutina, porque amas ese momento del día.

Te recomendamos:

Circe: Jabón de lavanda, Serum Perséfone, Humectante facial floral.

Edena: Papaya Oil Cleanser, Fresh Hydrating Essence, Terra 2: Antioxidant Power Mask & Serum.



Luna en Géminis

Lo tuyo es la variedad y la flexibilidad en cuanto a productos y rutinas. Prefieres rutinas prácticas que puedas alternar y llevar a cualquier lugar. Para ti es importante saber todo sobre los productos y entender sus beneficios.

Te recomendamos:

Metéca: Suero de día tonificante, crema de día equilibrante, aceite de noche regenerador.



Luna en Cáncer

Te encanta cuidarte y mimarte. Productos que se enfoquen en el cuidado y la protección de la piel es lo tuyo. Te encanta tomarte tu tiempo y consentirte en cada rutina.

Te recomendamos:

Ahal: Limpiador bifásico, jabón de miel maya, agua tónica, suero facial Opuntia, Marula o Kalahari, protector SPF 30.

Edena: Papaya Oil Cleanser, Olive Silk Wash, Fresh Hydrating Essence, Illuminating Eye Serum, Illuminating Elixir Serum, Terra 1: Revealing- Brightening Mask, Illuminating Face Cream, The Green Balm.





Luna en Leo

A tu luna le encanta brillar, por eso optas por productos que iluminen tu piel y te hagan sentir espectacular. Como eres fuego, no te gustan las rutinas muy tardadas y prefieres irte a todo aquello que te deje radiante.

Te recomendamos:

Circe: Jabón de lavanda, serum Perséfone, humectante facial floral.

Edena: Papaya Oil Cleanser, Olive Silk Wash, Fresh Hydrating Essence, Illuminating Eye Serum, Illuminating Elixir Serum, Illuminating Face Cream.



Luna en Virgo

Lo tuyo son las rutinas, te encanta pasar horas dedicadas a cuidarte. Puedes tener miles de productos y lo que más te importa es saber la función de cada uno y aplicarlos a cada una de las partes de tu rostro, sin dejar nada por fuera. Buscas la rutina perfecta que se adapte a ti.

Te recomendamos:

Ahal:

-Todos los tipos de piel: Jabón de leche de cabra, Agua tónica, Suero facial opuntia, Protector SPF 30.

-Piel mixta grasa: Jabón de carbón activado, agua tónica, Suero facial Kalahari, Protector SPF 30.

-Piel seca: Jabón de miel maya, Agua tónica, Suero facial Marula, Protector SPF 30.



Luna en Libra

Tu luna en Libra es fan del cuidado de la piel, por eso no escatimas en tener los mejores productos y una rutina que te haga sentir en armonía contigo. Te encanta todo lo que esté a la vanguardia y te ofrezca una belleza natural.

Te recomendamos:

Ahal: Jabón de miel maya, Agua tónica con tuna y cempasúchil, suero facial ppuntia, Mascarilla tepezcohuite (día) o Mascarilla bakuchiol y zapote negro (noche).



Luna en Escorpio

Cuando te gusta algo te clavas con intensidad, lo mismo ocurre con aquellos productos que sabes que te hacen bien e investigas a fondo sus beneficios. Te gusta tener rutinas que no sean tan largas, pero que sean poderosas.

Te recomendamos:

Edena: Papaya Oil Cleanser, Olive Silk Wash, Fresh Hydrating Essence, Regenerating Elixir Serum, Regenerating Face Cream, The Green Balm, Terra 3: Regenerating Radiance Mask

Xixanthé: Agua micelar tonificante de lavanda, caléndula y sábila, Néctar de limpieza facial purificante de miel, maracuyá y naranja, Tónico facial refrescante de rosas y lavanda, Aceite facial nutritivo de chía, caléndula y jojoba, Crema facial hidratante de cempasúchil, chía y tuna.



Foto: Instagram @edena.skincare



Luna en Sagitario

Te encanta mantenerte en movimiento y tener rutinas de cuidado fáciles y que puedas llevar a todos tus viajes. Te emociona contar la experiencia que tienes con cada producto y sentirte libre de explorar cosas nuevas.

Te recomendamos:

Edena: Papaya Oil Cleanser, Olive Silk Wash, Fresh Hydrating Essence, Illuminating Elixir Serum, Illuminating Face Cream.

Metéca: Suero de día tonificante, Crema de día equilibrante, Aceite de noche regenerador.



Luna en Capricornio

Para tu luna el cuidado de tu piel no es solo un deber, sino también una gran responsabilidad, te gusta cuidarte y ver los logros que obtienes de tu rutina. Prefieres productos que ya tengan trayectoria y se haya comprobado su eficacia.

Te recomendamos:

Circe: Agua tónica Talismán, Sérum Demeter, Gema facial, Humectante facial botánico.

Xixanthé: Limpiador facial depurante de arcillas, tepezcohuite y linaloe, Mascarilla facial desintoxicante de arcillas y árbol de té, Gel facial hidratante de tepezcohuite.



Luna en Acuario

La innovación es lo tuyo, mientras más modernos y alternativos sean los productos de cuidado más te gustan. Y si hablan de tecnologías nuevas en su composición mejor todavía. Eso sí, prefieres rutinas que no te hagan perder mucho tiempo, pocos productos, pero que tengan todo lo necesario para sentirte súper fresca.

Te recomendamos:

Ahal: Jabón de carbón activado, Mascarilla de tepezcohuite (día), Agua tónica con tuna y cempasúchil, Suero facial opuntia.

Circe: Colección Talismán.

Xixanthé: Gel facial depurante de nuez, Tónico facial refrescante de rosas y lavanda, Bálsamo labial refrescante de menta.



Foto: Instagram @xixanthe



Luna en Piscis

Prefieres todo al natural y te importa el origen de los productos que compras, dedicas tiempo a tus rutinas, sobre todo las de limpieza, que se convierten en la catarsis de tu día a día.

Te recomendamos:

Circe: Jabón de lavanda, Agua tónica Talismán, Mascarilla Amatista.

Edena: Papaya Oil Cleanser, Olive Silk Wash, Fresh Hydrating Essence, Terra 1: Revealing-Brightening Mask.

Xixanthé: Néctar de limpieza facial purificante de miel, maracuyá y naranja, Gel facial depurante de nuez, Mascarilla facial desintoxicante de arcillas y árbol de té.

“Serena, A Self Love Weekend” es un proyecto creado en conjunto por Youth for Us, Un Face Beauty Bar y Mula Yoga Shala, estudio de yoga.

La cita es el sábado 13 y el domingo 14 de agosto, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., en Colima 220, piso 6, colonia Roma Norte, Ciudad de México.

El acceso es gratuito con registro en la web: serenaselflove.com. Las experiencias tienen un costo adicional.



