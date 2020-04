En tiempos de cuarentena las celebridades han puesto de sí para no volvernos locas. Desde tutoriales de ejercicio hasta contenido de entretimiento, nuestra favoritas de estilo nos sorprenden cada vez que comparten algo en sus redes sociales. Está, por ejemplo, Bárbara de regil que diario comparte un En Vivo para hacer ejercicio con sus seguidores.

También está Belinda, que nos ha dado clases de estilo y de cómo lucir increíble en esta cuarentena. Asimismo, Maribel Guardia o Michelle Vieth nos impactan con sus looks y nos dejan completamente enamoradas. Sin embargo, una celebridad que realmente nos impacta cada vez que sube contenido es Danna Paola. No solo por sus increíbles bailes en Tik Tok, sino porque siempre impacta con sus increíbles looks en Instagram.



Y este fin de semana no fue la excepción, pues en medio de la cuarentena, Danna aprovechó para tomarse un poco de sol y disfrutar del buen clima de la ciudad (claro, todo desde casa). En esta foto la podemos ver usando unos leggings negros, con un bra deportivo (perfecto para dar soporte a los senos) y luciendo de lo más natural, sin nada de maquillaje y con mucho bloqueador solar.

En la fotografía, Danna escribió: “Me aburro a ratitos”. Mientras posaba con la increíble y ya conocida pose de bambi, la cual es perfecta para lucir nuestras curvas de una mejor manera. Un pequeño chongo despeinado y una pulsera fue todo lo que necesitó para darle un giro relajado a su atuendo y lucir espectacular.

