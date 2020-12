Si alguien robó todas las miradas este año gracias a tu talento y entrega en sus proyectos fue Danna Paola. La cantante de 25 años de edad tuvo un año muy activo, a pesar de lo terrible de las circunstancias todos conocemos.



Danna Paola es una chica que nos inspira a dar lo mejor de nosotras para crecer profesionalmente, pero también es una mujer fashionista que desde su trinchera comparte las mejores tendencias de cada temporada con sus fans, los cuales no titubean en apoyarla.

La intérprete de “Mala fama” volvió a demostrar que ella tiene la última palabra en cuanto a cambios de look, pues este fin de semana la también actriz volvió a elevar la temperatura de Instagram con su cambio de look más sexy y este es el resultado.



Danna Paola deleitó la pupila de sus más de 28 millones de seguidores en Instagram con un diminuto vestido negro con detalles en color dorado que destaca sus curvas. La cantante hizo un match con su cambio de look, apostando por una larga cabellera de tonalidades rubias demostrando que las ondas en el pelo siguen vigentes aún en la recta final de este año.



Danna no paró ahí, ya que su beauty look es algo que nos gusta mucho, pues nos comparte las mejores vibras fashionistas llevando al máximo nivel el delineado gráfico y el maquillaje de cejas. Además, acompañó su post con el siguiente mensaje “Yo me quedo encerradita si es contigo…”

Su publicación contó con el agrado de todos sus fans, quienes se manifestaron dejando mensajes que halagan la belleza de la cantante mexicana y ayudando a la cantante a romper la barrera del millón de likes en Instagram.

Esta no es la primera vez que Danna Paola arranca suspiros en las redes sociales, pues ha aprovechado este medio para mantener se en contacto con sus fans y compartir su escultural figura.

En bikini o con un radical cambio de look, la cantante siempre ha dejado sin aliento a sus fans con su impactante belleza y nos demuestra día con día su amor por la moda llevando al máximo nivel cualquier prenda .



Danna nos dió un adelanto de lo que puede ser el look perfecto para estas fiestas navideñas, pues aunque el vestido negro si es una pieza muy cool en su guardarropa, los detalles en color dorado lo hacen la prenda ideal para esta temporada.