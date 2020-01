Día con día Danna Paola luce increíble. Y es que la cantante de Agüita se ha convertido no solo en un referente de estilo, sino en una de las jóvenes millennials más guapas del espectáculo. Sin embargo, esto no habría sido posible sin el increíble y drástico cambio de look de la cantante. ¿Quieres conocer más? Entonces sigue leyendo.

Resulta que Danna Paola se ha cortado el pelo hasta el hombro. Tras varios años de traerlo casi a la altura de la cintura, Danna dijo: ¡Ya no más! Y decidió estrenar un look más relajado, el cual resulta perfecto para el calor de la próxima primavera. Se trata de un corte sutirl hasta el hombro, manteniendo un degradé de tonos cafés increíbles.



Fue a través de Instagram que la cantante presumió su nueva imagen, pues subió un par de post donde lucía un tuxedo o traje de terciopelo con un increíble escote, el cual combinó con una gargantilla de cristales, aretes y pulseras. El look en un tono verde botella fue perfecto para este look y sin duda Danna Paola lució de maravilla.



