Danna Paola pone en tendencia peinado con joyería, ¡que glam!

Nos queda claro que, a lo largo de los años, Danna Paola ha evolucionado su estilo de vestir. Actualmente la cantante atraviesa por una faceta grunge que nos ha dejado valiosas lecciones de moda, y una que bien vale la pena resaltar son los peinados con joyería.

Danna Paola alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación de Lucrecia Montesinos Hendrich en la serie "Élite", donde llevó el estilo preppy en su máximo esplendor. La cantante puso de su propia cosecha para su papel, pues varios de los accesorios y prendas con las que la vimos salieron de su clóset.

No obstante, en el escenario también es versátil y pasa de una tendencia a otra con looks yk2, rockeros, de cuero total y glamurosos. No por nada es la inspiración a la hora de vestir para sus millones de seguidores.



Foto: Instagram @dannapaola

Danna Paola sorprende con look Pandora

La intérprete de “XT4S1S“ es una de nuestras referencias favoritas para conocer lo más in en propuestas de moda y belleza. Así que en De Última te mostramos cómo sacarle provecho a tu joyería para llevarla en tus peinados, como Danna Paola.

Danna Paola deslumbró a sus 34 millones de dreamers con su outfit “Barbie core”. La actriz compartió un poco del backstage de su campaña con la joyería Pandora mediante historias de Instagram.



En los clips se observó a la cantante con una chamarra de mezclilla y jeans wide leg en color rosa, los cuales llevó a juego con un top blanco y botas de plataforma. Pero fueron los accesorios los que acapararon las miradas y se convirtieron en el centro del look.



Foto: Instagram @dannapaola

Toda fashionista sabe que los aretes, anillos y pulseras son parte importante para complementar cualquier outfit. Pero hay más usos que les puedes dar y, en este caso, Danna Paola los lució sobre su melena.

La protagonista de "Élite" recogió su cabello en un peinado sleek con flequillo, muy apegado al estilo que hemos visto en modelos de pasarelas lujosas. Pero para darle el toque glamuroso, agregó los charms, brazaletes y aros de Pandora en sus chongos.



Foto: Instagram @dannapaola

Aprende a llevar joyería en tus peinados como Danna Paola

Si aún no pruebas o no se te había ocurrido llevar la moda de los peinados con joyería, ¡tenemos buenas noticias para ti! Además del look de Danna Paola, existen otras combinaciones para sumarte a este glamuroso trend.

Una sencilla, pero irresistible manera en que puedes llevar la joyería es en el pelo suelto o recogido. Por ejemplo, trenza tu cabello de punta a raíz e intercala los aros, aretes y charms a lo largo del peinado:



Foto: Pinterest / Elle España

Otro de los estilos para combinar tus collares con tu pelo es llevándolos a modo de tocado. Aquí tienes la opción de elegir una cadena simple o con dijes para darle una vibra más romántica:



Foto: Pinterest / Isela Aguilar

Por último, una de las tendencias que veremos con mayor fuerza es llevar la joyería, incluyendo prendedores y broches, como si fueran una peineta. Este look es perfecto para ocasiones especiales como bodas, graduaciones y galas:



Foto: Pinterest / Aesthetic Sharer ZHR

Además de tu joyería básica, también puedes recurrir a diademas, ligas, broches y otro tipo de accesorios con perlas, piedras o brillos que te ayudarán a lucir de impacto como Danna Paola.

