Ayer fue la primera emisión del programa de talentos La Academia 2019. Y tal como se los habíamos anunciado, la talentosa actriz y protagonista de la serie española Élite, Danna Paola, fue parte del jurado. Y tras varios días descansando en las playas de México y presumirnos su tatuaje de beso en la espalda, la vimos muy contenta evaluando la participación de los nuevos concursantes de este reality show.

Leer también: Danna Paola luce sus curvas en bikini

Sin embargo, para motivar a los alumnos, Danna Paola nos sorprendió con una presentación en vivo donde cantó uno de sus más recientes sencillos llamado “Oye Pablo”. Para hacerlo la mexicana utilizó un atuendo increíble, inspirado nada más y nada menos que en Britney Spears en el video de Me against the music, sencillo que causó gran polémica en 2003 debido a que la princesa del pop comparte créditos con Madonna.

Para este tributo, Danna utilizó un look muy dosmilero, el cual consistió en una playera blanca combinada con un corsé, tirantes y una corbata con cuello rosa (El de Britney era azul). Para complementar, unos pantalones de corte masculino y unas ankle boots para rematar. Como accesorio, utilizó una fedora (un detalle muy de la tendencia) oscura.

Leer también: Laura G presume botas de 17 mil pesos

Para el maquillaje, la cantante llevó un maquillaje bronceado, delineado en ojos y labios en tonos neutros. Para el pelo, Danna optó por un look húmedo, muy al estilo de Spears.