Danna Paola enciende Instagram con look naranja sin ropa interior

Danna Paola se ha convertido en la inspiración para vestir aesthetic y prueba de ello son sus redes sociales. El Instagram de la cantante es una biblioteca de la moda y en una de sus más recientes apariciones elevó la temperatura con un look naranja sin ropa interior.

La protagonista de “Élite” comenzó su carrera artística desde que era niña. Y sabemos que, con el paso de los años, la joven logró refinar su gusto para vestir, transformándose en una caza tendencias.

La actriz posee una intuición fashionista con la que nos advierte las vanguardias venideras. Por ello, no es sorpresa que Danna cause revuelo con cada una de las prendas que modela en sus conciertos, alfombras, galas y hasta en el día a día.



Foto: Instagram @dannapaola

Danna Paola presume su silueta con su look sin ropa interior

Si eres fan de las prendas cut out te sugerimos no perder de vista a Danna Paola. Hoy en De Última le echamos un vistazo a su look naranja con el que nos dio una cátedra para subirnos a este trend sin ropa interior.



Recostada sobre la cama, y con una rosa en la mano, la cantante presumió ante sus 34.7 millones de dreamers su conjunto de top y pantalones cut out. Con un vibe monocromático, la intérprete de “Amor ordinario” derritió el corazón de sus seguidores gracias a su silueta curvilínea.

¡Toma nota para tus próximos outfits! Danna Paola vistió su micro top naranja con aberturas en la parte del busto, en la espalda y los hombros. Como hack, este tipo de prendas, puedes combinarlas con pezoneras, un brasier adhesivo o booby tape para hacerlas más cómodas.



Foto: Instagram @dannapaola

Bajo la misma estética cut out, la cantante optó por lucir sus pantalones de cintura alta sin ropa interior. Y es que el diseño de la firma Dundas World tenía un corte circular al costado del muslo, un toque sutil y sensual a la vez.

Como sabemos que es complicado machear el outfit con el makeup, Danna Paola también nos compartió un pequeño secreto. La actriz dejó toda la atención sobre su atuendo naranja y mantuvo su maquillaje en tonos neutros, por lo que eligió un foxy eyes en tonos oscuros.

La tendencia de las aberturas es una de las consentidas de Danna Paola. No importa cuál sea la ocasión, la artista sabe explotar la versatilidad del estilo cut out con jeans, blusas, vestidos y blazers.



Foto: Instagram @dannapaola

Cut out, la tendencia favorita de Danna Paola

Como lo mencionamos anteriormente, Danna Paola es una de las celebridades que conoce a la perfección las reglas del cut out. Por ello, la hemos visto elevar esta tendencia con más de un atuendo.

Otro de los outfits de la cantante, y también diseñado por Peter Dundas, fue protagonizado por su conjunto de top halter y pantalones con aberturas a los laterales. En este look, la intérprete de “Calla tú” combinó las piezas cut out con un abrigo blanco y lentes de sol.



Foto: Instagram @dannapaola

Piérdele el miedo al trend cut out, una de sus ventajas es que puedes hacerlo tan sexy como te sientas segura o guiarte con el sentido de moda de Danna Paola.

