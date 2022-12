Danna Paola derrocha estilo en look "total denim" con brasier

Danna Paola no ha dejado de compartir su lado más fashionista durante el 2022 con looks que elevaron su sensualidad y siempre estuvo llevando las tendencias del momento a otro nivel. Su labor como embajadora de Fendi la ha puesto en el radar internacional como una digna representante de México que, con su belleza, juventud y gran talento, demuestra constantemente que la moda también es parte de ella, incluso en sus looks más sencillos.

La cantante lleva el estilo a todas partes, hasta en sus outfts más cómodos como parte de su esencia. En su cuenta de Instagram la intérprete de “Agüita” comparte con sus seguidores momentos de su día a día tanto con sus looks arriesgados llenos de estilo y cómodos, como con atuendos clásicos que sirven de inspiración para replicar con prendas parecidas que no pueden faltar en el clóset.



Foto: Instagram @dannapaola



Danna Paola en total look denim

Con el resurgimiento de la estética Y2K durante este año, algo emblemático de la época fue el total look denim, que la mayoría recuerda con la icónica fotografía de Britney Spears junto Junstin Timberlake en una alfombra roja con increíbles atuendos monocromáticos protagonizados por el azul de la mezclilla.

Esta vez, Danna Paola retomó la inspiración de un clásico total denim para elevar la apuesta utilizando prendas cómodas como unos jeans en corte “flare” de cintura alta con una chamarra oversize de mezclilla que lució abierta con un top brasier debajo con escote en forma de “V” en color blanco.



Foto: Instagram @dannapaola

Las piezas denim son de Missoni, la chamarra lleva aplicaciones con un cambio de textura tejida en la parte de la espalda y los jeans llevan la aplicación en los bolsillos, el cambio resalta increíblemente entre el color de la mezclilla.

Como complementos, trae un bolso de Anima Iris de color verde con textura de cocodrilo, al igual que sus botas de Giuseppe Zanotti. También luce unos lentes oscuros y un collar dorado.



Foto: Instagram @dannapaola

Su beauty look fue muy sencillo, con unas cejas bien definidas, pestañas XL y un labial en tono nude en acabado mate. El peinado también hizo recordar la moda del 2000, con un recogido con palitos japoneses que se utilizó mucho en esa época.



