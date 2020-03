El aislamiento al que nos hemos sometido debido a este periodo de cuarentena, podría resultar contraproducente cuando se trata del estado de ánimo de las personas. Afortunadament,e durante esta contingencia han surgido muchas opciones de entretenimiento gracias a las ideas de los influencers y a muchos expertos de diferentes área y usuarios de redes sociales que han hecho de estas sus mejores aliadas para pasar un buen rato junto a sus seguidores y olvidar, por un instante, lo que sucede en el mundo exterior.

Muchas actividades han venido a nuestras mentes durante el tiempo que hemos permanecido en casa; y, seguramente, la idea de cortar tu cabello ha pasado más de una vez por tu mente, así como rebajar tu flequillo, cortar las puntas, teñirlo de colores o hasta raparlo.



Si te has arriesgado y obtuviste un buen resultado, ¡felicidades! Pero si aún no te animas o peor aún los resultados no fueron del todo favorecedores y, definitivamente, necesitas un poco más de práctica, deberías hacer lo que la estilista norteamericana Heidi Oley ha hecho de la mano de su pareja.

Estar en cuarentena no significa tener que dejar de ser creativo, y esta estilista lo sabe perfectamente, por eso aprovechó la larga y frondosa melena de su novio para crear los peinados más icónicos del cine entre otras divertidas creaciones.

¿Qué te parece este estilo quinceañera con pequeños toques de color? Cindy Lou, la pequeña coprotagonista del Grinch se hace presente rodeada de la naturaleza.

También, la Icónica princesa Leia llega desde el espacio exterior a bordo de su tractor amarillo y escabulléndose del enemigo entre los árboles.

También, puedes inspirarte en esta artista del peinado para revivir la sensualidad de los años ochenta.

O, dejarlo todo por el todo en un revolucionario estilo punk.



Como era de esperarse, los peinados que esta pareja ha creado en la cuarentena se han hecho virales y miles de personas alrededor del mundo han disfrutado de estos divertidos resultados.