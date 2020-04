La actriz Noelia impactó a su seguidores luego de subir un video con Leggings transparentes y mascarilla en Instagram. Con un look deportivo, la también cantante dijo que ese video era un “especial agradecimiento a los trabajadores de la construcción del campo , por ser considerados trabajadores esenciales en Estados Unidos”.



El look deportivo que eligió Noelia para dar este mensaje consistió en unos leggings transparentes y una camisa tipo polo, ambas en un tono negro. Asimismo, eligió un look sencillo con poco maquillaje y una melena lacia. Asimismo se ve que en el cuello, porta una mascarilla azul. En el video, se puede apreciar Noelia en primer plano que se encuentra en un espacio abierto y a lo lejos se ven unos condominios, por lo que suponemos que se encuentra en casa.



Asimismo, pidió a los trabajadores que exijan sus insumos médicos para protegerse. “Gracias, ya que por su valentía no ha parado del todo la productividad del país. Exijan a sus empleadores el equipo necesario para protegerse. ¡Cuídense mucho!” declaró.

Noelia también escribió un mensaje de agradecimiento en la descripción de la fotografía: “Este Especial Agradecimiento es para los Trabajadores de la Construccion [sic] y del Campo. Quienes aún en estos momentos tan difíciles [sic] en muchos Estados de la Union [sic] Americana han seguido trabajando por ser considerados Trabajadores Escenciales [sic]. GRACIAS! Ya que Su Valentía a [sic] contribuido a que no pare del todo la Productividad en el País. CUIDENSE MUCHO! Y exijan a sus empleadores el equipo necesario para Protegerse.”





Debido a que la actriz cuida su físico, es muy común verla en leggings, ya que le gusta compartir fotos de su vida cotidiana mientras posa muy sonriente a la cámara. No cabe duda que Noelía siempretiene algo para impactar a sus seguidores.