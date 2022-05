El Hot Sale 2022 ya casi toca a tu puerta, al dar inicio este próximo 23 de mayo, una fecha que los amantes de las compras online esperan con ansias, al ser un evento que busca promover el mercado digital y las tiendas dan a conocer sus mejores ofertas para que aproveches al máximo esta temporada de compras.

Y para hacerlo como una experta, te recomendamos seguir algunos consejos que te ayudarán a realizar compras inteligentes que no afectarán tu bolsillo ni tu estilo, ya que la industria de la moda encabeza la lista de ventas en el Hot Sale, por lo que saber cómo comprar ropa de la mejor manera te ayudará a reforzar tu estilo y estar preparada para lucir espectacular los próximos meses.

En De Última te contamos cuáles son los mejores consejos para comprar ropa esta temporada del Hot Sale que, sin duda, te serán de gran utilidad, sobre todo si es tu primera vez, y si no lo es, nunca está de más tomar en cuenta algunos tips para aprovechar las rebajas.



Foto: Pexels

Consejos para comprar en el Hot Sale 2022 y no morir en el intento

Si eres una amante empedernida de la moda, sabemos que comprar las prendas más chic del momento nunca es mala inversión, por lo que los descuentos en esta categoría son los favoritos y más esperados.



Foto: Pexels



No te excedas de tu presupuesto

Lo primero que te recomendamos hacer es fijar una cantidad que puedes gastar en el Hot Sale sin que se vea afectada tu cuenta bancaria, por lo que apegarse a este monto te ayudará a no sufrir con situaciones como deudas.

Otro consejo que puedes tomar en cuenta es buscar ofertas que te ofrezcan algún beneficio o bonificación por cada compra.



Depura tu clóset

Antes de que llegue el día esperado, limpia tu clóset y saca las prendas que ya no ocupes, no te queden o ya no funcionen para esta temporada. Luego, haz una lista de todo lo que te hace falta, de esta manera podrás hacer compras útiles.



Foto: Pexels



Compara ofertas

Un súper tip para comprar como experta en Hot Sale es comparar ofertas, es decir, si buscas una prenda básica como unos jeans o una t-shirt, compara entre tus tiendas favoritas cuál te ofrece una mejor oferta y entonces agrega tu compra al carrito.



Ojo con las tallas

Uno de los miedos de comprar en Internet es la elección de tallas, ya que suele suceder que adquirimos prendas más grandes o pequeñas de lo que esperamos, y el proceso de devolución puede ser un dolor de cabeza. Tomar tus medidas y revisar la guía de tallas en la tienda de la prenda que estás a punto de comprar puede evitar que tengas que regresar tu compra o, peor aún, regalarla en caso de que la tienda ya no procese cambios.

Otra alternativa es elegir tiendas donde compras con frecuencia y así ya sabes la talla que mejor te queda de esa marca.



Foto: Pexels



Échale un vistazo a las próximas tendencias

Tener en cuenta las prendas que serán tendencia los próximos meses te ayudará a tener un clóset preparado para cualquier situación, por lo que antes de hacer tus compras te recomendamos informarte sobre los trends que van a arrasar en 2022 para que luzcas como una experta de moda todo el año.

