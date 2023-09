Comienza oficialmente el otoño. Esta nueva temporada es un buen pretexto para renovarte en todos los sentidos, incluido tu clóset. Las temperaturas empiezan a ser más frescas, por lo que incluir prendas menos reveladoras y tejidos más abrigadores es indispensable.

A diferencia de otros años, este periodo viene acompañado de una paleta vibrante, en la que el color rojo y los tonos metálicos se alzan como protagonistas. Asimismo, las flores se rehúsan a quedar atrás con el verano y se transforman para mostrar su lado más melancólico, en looks para la oficina y en vestidos de noche.

Entre los accesorios que llegan para robarse toda la atención están las bufandas y las medias. Las primeras se llevan extragrandes y de maneras cada vez más creativas; mientras que las segundas se proponen como acento para dotar de glamour hasta atuendos clásicos. El objetivo de estas tendencias es claro: que caigas rendida a ellas.

Foto: Carolina Herrera

¿Quién dijo frío?

Conforme se termina el año, las bajas temperaturas empiezan a hacer de las suyas, por lo que más vale estar bien preparada. Una bufanda no debe faltar en el guardarropa de toda mujer, ya que no solo ayuda a proteger las vías aéreas del clima frío, sino también aporta un acento de estilo a cualquier look (siempre que se elija adecuadamente).

Esta temporada, olvídate de los modelos clásicos y busca una versión extragrande, del tamaño de una manta. Michael Kors propone diseños simples en tonos neutros como negro y café que cuelgan sutilmente de un hombro, mientras que Gabriela Hearst se inclina por creaciones a rayas con combinaciones de color llamativas.

La buena noticia es que encontrar una bufanda a tu gusto no será complicado, pues en Zara, Mango y El Palacio de Hierro tienen una diversidad de propuestas. “Me encanta la moda de otoño porque trae consigo suéteres largos, abrigos vintage y layering”, opina la estilista Rachel Zoe. Este accesorio es ideal para conseguir el look de capa sobre capa.

Foto: Michael Kors

¿Flores en otoño?

¡Esto sí es innovador! Principalmente porque, esta temporada, los estampados florales se proponen sobre fondos negros, lo que rompe con la dulzura que suelen transmitir en la primavera. Por el contrario, en el otoño mostrarán su lado más melancólico, aunque no por dejarán de llevar un acento de color a los looks tanto de día como de noche.

Carolina Herrera propone conjuntos de suéteres cortos con falda lápiz, elaborados con terciopelo negro y bordados coloridos de flores. Erdem, por otra parte, se inclina por vestidos largos en gris carbón con estampados más apagados; mientras que Christopher Kane reinventa el traje de oficina con una serie de detalles discretos de este print.

H&M cuenta con un abanico amplio de prendas para darle un toque nostálgico a tu look, como vestidos cortos acanalados, blusas con mangas abullonadas y pantalones de corte amplio con estampados mesurados. Otra manera sencilla de integrar esta tendencia es con unas zapatillas o una bolsa.

Foto: Chanel

Alerta MUY roja

El legendario diseñador de moda Bill Blass decía: “cuando tengas dudas, vístete de rojo”, y no podríamos estar más de acuerdo. Este color se perfila como el favorito para sacar de la jugada al fucsia, que el año pasado se alzó como protagonista de las colecciones de otoño y este 2023 se consolidó gracias al estreno de la película Barbie.

La tonalidad ganadora de rojo para esta temporada es el escarlata; no rubí ni borgoña. Stella McCartney ejemplificó claramente en su desfile de otoño/invierno cómo debe llevarse todos los días: en un abrigo largo de piel sintética, un sencillo top de tirantes, unos pantalones de corte skinny o unas zapatillas, aunque vestirlo de pies a cabeza otorga puntos extra. ¡No temas al total look!

Si prefieres lucirlo en piezas separadas, busca un blazer con botonadura cruzada, un tank top tejido, unos pantalones formales rectos, una bolsa de piel al hombro o unas botas con tacón. Una opción más casual, pero poderosa, es una chamarra acolchada.

Foto: Nensi Dojaka

Detector de metal

Los días grises de otoño son perfectos para darle un poco de brillo (o mucho) a tu look. Dado que se acerca la temporada de fiestas, los colores metálicos aparecen en diversas colecciones de moda. En esta ocasión su uso se lleva al extremo: nada de unos cuantos toques como en años pasados, ahora se lucen de pies a cabeza.

Gucci, Valentino, Coperni, Simone Rocha, Paco Rabanne, entre otras firmas, apuestan por una variedad de piezas para sumar esta tendencia a tu guardarropa: abrigos recubiertos de lentejuelas, vestidos largos con flecos, además de conjuntos de blusa con falda, confeccionados con lujosos tejidos como lamé.

En marcas de bajo costo puedes conseguir chaquetas cortas en color plata, a juego con faldas midi, perfectas para llevar al trabajo combinadas con botas o sandalias de tacón alto. Para una salida de noche, luce una chamarra de piel con acabado metálico sobre un little black dress o un jumpsuit negro.

Foto: Paco Rabanne

Estilo a medias

Hay prendas básicas que siempre vas a agradecer tener en tu clóset, y una de ellas son las medias. No solo ayudan a mantener abrigadas las piernas, sino también tienen una connotación de sensualidad y poder. Por si fuera poco, aportan un toque de color a cualquier look, sobre todo a aquellos integrados por vestidos, faldas y abrigos.

Durante el otoño, las medias van a rebelarse contra toda regla: se verán en azul, verde, blanco, rosa, entre otros. La firma Coperni crea contrastes de color mediante el uso de vestidos camiseros blancos con medias rojas y sandalias de pulsera a juego. David Koma también se inclina por una tonalidad similar para acompañarlas de minifaldas.

Victoria Beckham presenta versiones más pulcras en blanco y las combina con vestidos plisados en tonos claros. Si bien el elastano es la fibra más usada para su confección, en esta temporada se encuentran modelos con tejidos más cálidos como la lana. Cuida mucho su aspecto para que no arruinen tu look.

Foto: David Koma

