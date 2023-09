La actriz mexicana Eiza González, aparte de triunfar en Hollywood por sus actuaciones, ha hecho temblar al mundo de la moda con su exquisito estilo, es por ello que debía estar presente en la Semana de la Moda de Milán, para lucir grandes looks, mientras los diseñadores presentan sus colecciones.

Para anunciar esta gran noticia, Eiza decidió postear uno de sus looks más favorecedores, un fantástico minivestido rosa de la marca Versace, que llevó para el after party de la Met Gala de 2021, el cual la hace lucir como toda una Barbie mexicana, resaltando su piel latina. Acompañó el post de una sutil descripción: “Come on Barbie, let’s go party. Ciao Milano”, haciendo referencia a la canción Barbie Girl de Aqua.

El vestido rosa Barbie de Eiza González

Este look fue uno de los más destacados en el after party de la Met Gala de 2021, ya que es un vestido que favorece la silueta de Eiza haciéndola lucir como una Barbie mexicana, antes de que explotara la tendencia Barbiecore, la cual ha definido el año 2023.

Este increíble vestido fue elaborado por la marca Versace y la propia mexicana agradeció a Donatella Versace en sus redes.

Foto: Instagram @eizagonzalez

El minivestido asimétrico levantaba las miradas de todos a su paso, con su tono rosa potente. Además, tiene cinco hebillas que adornan un lado el vestido. La mexicana lo combinó con joyería Bulgari y unos preciosos tacones abiertos, color plateado, así como su clutch.

El día de hoy, Eiza estuvo como invitada en la pasarela de Prada en Milan Fashion Week de Milán, así lo compartió en sus historias de Instagram.

Foto: Instagram @eizagonzalez

"Tbt" de la Met Gala 2021

También es adecuado recordar el increíble look que llevó para la Met Gala de 2021. Eiza lució un precioso vestido rojo de la marca Versace, con una sutil cola. Tenía varios detalles que resaltan, el primero es que tenía cuello halter, haciéndolo ver más elegante; el segundo, era una sensual abertura en la pierna y, por último, un solo guante largo en color rojo.

Todo esto con un peinado vintage con ondas bien definidas, joyería Bulgari y unas sandalias rojas.

Foto: Instagram @eizagonzalez

