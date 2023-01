Cómo limpiar los tenis blancos para que se vean como nuevos

Los tenis blancos son un must en el clóset de hombres y mujeres. Se pueden combinar fácilmente con distintos estilos y son cómodos para usar durante todo el día. La parte negativa es que se ensucian con facilidad y no vuelven a lucir como el primer día, a menos que conozcas los trucos que te vamos a compartir.

Revive tus tenis blancos y hazlos lucir como nuevos, la ciencia nos explica cómo puedes limpiarlos de la mejor manera. Solo necesitarás algunos elementos y algo de paciencia.

¿Cómo limpiar los tenis blancos para que luzcan como nuevos?

Los tenis blancos están entre los favoritos, la mayoría de las personas tienen al menos un par. Pero si los tuyos ya perdieron su apariencia limpia no te preocupes.



Imagen: Unsplash

De acuerdo con el sitio Enséñame de ciencia, aunque el calzado blanco se ensucia con facilidad y las manchas suelen impregnarse fuertemente en su superficie, haciendo que su cuidado y limpieza no sea fácil, la tarea no es imposible.

Empecemos con una de las fórmulas de limpieza más poderosas. Ve a la cocina y consigue bicarbonato y vinagre blanco.

En un recipiente agrega una cucharada de bicarbonato de sodio y la cantidad necesaria de vinagre para formar una pasta semilíquida. Si quieres más poder limpiador y un mejor aroma agrega un poco de jabón para la ropa.

Una vez que tengas la pasta lista, toma un cepillo de cerdas suaves, puede ser un cepillo de dientes viejo, y comienza a frotar sobre la superficie del calzado, esto con la finalidad de eliminar los restos de polvo y mugre, verás que se desprenden fácilmente. Este paso es indispensable para evitar que la suciedad se impregne a la tela del tenis.

Después de realizar ese paso, aplica la pasta sobre toda la superficie del tenis, puedes ayudarte con el mismo cepillo o una esponja. Asegúrate que cubra perfectamente todo el calzado.

Ahora lleva tus sneakers a un lugar donde reciban directamente los rayos del sol y déjalos por lo menos durante una hora. Cuando haya pasado el tiempo, frota nuevamente la superficie con la pasta.

Una vez que se haya eliminado toda la suciedad, solo debes retirar la pasta con un paño húmedo o con agua.

Listo, tus tenis blancos como nuevos otra vez.



Imagen: Unsplash

Consejos para eliminar manchas difíciles de los tenis blancos

Si el consejo anterior no te dejó satisfecho o tus tenis están muy sucios, no entres en pánico, no tienes que tirarlos, aún hay algo que hacer.

Prepara la mezcla anterior, pero agrega también un poco de pasta de dientes, de preferencia con agentes blanqueadores, para potenciar el efecto limpiador.

Utiliza agua oxigenada directamente sobre la mancha o bien puedes usar este ingrediente en lugar del vinagre en la mezcla de bicarbonato que te mencionamos arriba.

Prueba con maicena, solo lava tus sneakers como lo haces habitualmente y, una vez que estén húmedos, espolvorea la maicena sobre las manchas y déjalos secar en el sol.

Si tus tenis blancos tienen una mancha amarillenta, puedes agregar, a la mezcla de bicarbonato y vinagre de la que ya te hablamos, el jugo de un limón.



Imagen: Unsplash

En caso de que estén manchados de grasa o aceite, además de probar con el limón o el vinagre puedes espolvorearlos con talco.

Si la mancha es de tinta la recomendación es utilizar ingredientes ácidos como jugo de limón, vinagre, alcohol o quitaesmalte. Otro truco es remojar la prenda en leche tibia y luego fregar la mancha con jabón.

Y no te olvides de las agujetas, aunque en este caso su limpieza es más sencilla, solo necesitarás remojarlas en agua, es mejor si está caliente, y tallarlas con jabón neutro.

