Con el inminente cambio de estación y, aunque nadie esté preparado para dejar de lado su par de botas favorito, sabemos que su uso durante la época de calor será poco frecuente. Por este motivo, antes de almacenarlas por un largo tiempo, es recomendable tenerlas sumamente limpias.

Tener tu calzado guardado en óptimas condiciones por dentro y por fuera evitará que se genere algún tipo de bacteria o mal olor para que se encuentre reluciente y listo para usar cuando lo requieras.

En De Última nos pusimos en la búsqueda de los mejores trucos de limpieza para que tus botas, ya sean de piel o algún otro material delicado, se encuentren extremadamente limpias por dentro sin dañar el interior del calzado.



Foto: Pexels



Cómo limpiar las botas por dentro

Botas de cuero

Por la naturaleza del material, se debe tener mayor cuidado, ya que suelen formarse gérmenes en el interior cuando no se tiene una higiene adecuada. Después de limpiar tus botas por fuera, para la parte interna debes humedecer un paño con agua y vinagre.

Posteriormente, frota por toda la parte de adentro y deja secar tu calzado a la sombra, pero en un lugar ventilado. Cuando esté totalmente seco, esparce en el interior una cantidad generosa de bicarbonato de sodio y agita tu bota para que se distribuya bien.

Deja actuar el bicarbonato por toda la noche y, por la mañana, tira el residuo de polvo. Cuando uses de nuevo tus botas recuerda ponerte un poco de talco para pies para evitar el mal olor dentro de tu calzado.



Foto: Zara



Calzado textil

Si la parte interna de tu calzado es de un material textil y presenta mal olor, la manera recomendable de limpiarlos es con un paño húmedo con un poco de detergente. Debes diluir solo un poco de jabón en agua, para evitar que se manche porque no se enjuagará. Frota con ligeros círculos y procura no mojar demasiado la bota para que no se deteriore.

Deja secar por completo en un lugar fresco y asegúrate de que tus botas se encuentren 100% secas antes de guardarlas.



Foto:. Pexels



Consejos para limpiar tus botas

- Con bolsitas de bicarbonato, puedes colocarlas dentro de las botas mientras las tienes almacenadas para eliminar los malos olores.

- Antes de ponerte tus botas, después de un largo tiempo, ponte polvos para pies y evitará que se produzca el mal olor.

- No apliques alcohol a las botas o calzado de cuero. Puedes sustituirlo por polvos antibacteriales después de cada uso.

