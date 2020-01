Nacida en Coatzacoalcos, Veracruz el 2 de septiembre de 1966, Salma Hayek Pinault es una de las caras más conocidas en México y Estados Unidos por su talento como actriz y su liderazgo como productora.

Aunque todos la ubicamos como una famosa estrella de Hollywood, también recordamos sus inicios en la televisión mexicana.

Aquí te mostramos un resumen los high lights de Salma Hayek a través del tiempo.

Sus inicios

Aunque su primera aparición fue en la telenovela Nuevo Amanecer, no fue sino hasta su papel protagónico en Teresa en 1989, cuando su nombre empezó a ser reconocido. Esta historia de pasión y desamor, le daría a Salma Hayek el impulso que necesitaba para probar suerte en el extranjero.

Desde sus inicios Salma se ha caracterizado por resaltar sus rasgos y curvas latinas. Su cabellera oscura ha sido su sello desde el principio de su carrera. Aunque sin duda su figura siempre fue delgada, muchos señalan el hecho de que sus pechos lucían considererablemente más pequeños en esa época.

Estrella en Hollywood

A pesar de ya tener un renombre entre el público mexicano, Salma Hayek decidió mudarse a Los Ángeles, California para probar suerte en el mercado hollywoodense.

Desde ahí robó miradas pues su sex appeal latino no pasó desapercibido para nadie. Siempre en tendencia, la jarocha ha optado por looks que enmarcan su figura, ondas naturales en el pelo y makeup en tonos nude y café.

Después de estancarse en papeles pequeños, en 1995 el joven director Robert Rodríguez la escogió para acompañar a Antonio Banderas en Desperado, su segunda película que junto con El Mariachi y Once Upon a Time in México, formaron la Trilogía de México, que pondría a ambos en el mapa internacional.

La primera vez que la mexicana asistió a la ceremonia de los premios Oscar fue en 1997, y lo hizo con un vestido Giorgio Armani de lentejuelas blancas, que resaltaba perfectamente su curvilíneo cuerpo.

Además de su maquillaje que combinaba tonos opacos en el rostro con colores fuertes los párpados y labios, Salma Hayek llevaba al mejor acompañante, el cantante Luis Miguel.

Frida

Con la película sobre la polémica pintora Frida Kahlo en 2003, Salma Hayek se convirtió en la primera mexicana en ser nominada a los premio Oscar como mejor actriz principal, puesto en el que solo la acompaña Yalitza Aparicio pero que por más de 10 años ocupó sola.



Otro hig light memorable ocurrió en la ceremonia de los Oscar en 2003 en la que fue nominada a mejor actriz, haciendo historia con un vestido Carolina Herrera. Asistió acompañada de su entonces pareja Edward Norton.

Looks sofisticados

Antes de siquiera anunciar su compromiso con el que despues sería su esposo, en 2005 Salma Hayek volvió a la alforma roja de los Oscar pero ahora con un look más atrevido. Lució un vestido Prada azul de corte sirena, con el pelo recogido y flequillo. Un makeup classy y sólo un par de aretes como accesorios.

En 2009, Salma Hayek se casó con el empresario francés François-Henri Pinault dueño de marcas como Yves Saint Laurent y Gucci. En la ceremonia la actriz lució un vestido de la firma Balenciaga confeccionado por Nicholas Ghesquiere, y un ramo de orquídeas con cristales.

Actriz consolidada

En 2017 le probó al mundo que no sólo puede cautivar al mundo con su melena negra que la caracterizó por muchos años, sino que es capaz de hacer cambios radicales y seguir luciendo fantástica.

Por ejemplo, la vez que sorprendió a todos con un cambio radical en la 70° celebración de los premios Cannes, cuando dejó en claro que a ella las normas de belleza no le van y se arriesgó a lucir completamente diferente con una melena rosa pastel y un vestido Gucci con flores en toda la parte inferior.

Aunque después confesaría que solo era una peluca, es un look que nunca olvidaremos.

En 2018 volvió a sorprendernos en la alfombra roja de los premios de la academia de cine británica (BAFTAS), luciendo un vestido Gucci negro y un corte bob lacio en tono rubio.

Si algo ha demostrado Salma Hayek es que la edad parece no afectarle, prueba de esto es cómo celebró su cumpleaños numero 53, con una espectacular foto en un pequeño traje de baño azul en la playa.



A pesar de que la han criticado por negar que se haya sometido a cualquier tipo de cirugías plásticas, si algo no podemos cuestionar es que sigue siendo una de las actrices más bellas, mejores vestidas de Hollywood y que jamás pasa desapercibida.

Como en su más reciente aparición en los Globo de Oro donde usó un vestido Gucci azul turquesa con blanco marfil, regresando a ese clásico look con pelo oscuro, largo y ondulado.

