Este fin de semana, la plataforma Colectivo Diseño Mexicano (CDM) nos acerca a lo mejor del diseño local con una tienda efímera en la colonia Roma de la Ciudad de México.

En la pop up store se podrán conseguir 35 marcas nacionales, tanto de diseñadores reconocidos como de firmas emergentes. Anuar Layon, Pink Magnolia y Ocelote estarán presentes en este encuentro de la moda, además de nuevas propuestas como Sarelly Sarelly, Eesom Joyería, Zurce, 1999 estudio, Alan Zepeda, María Ponce y Ephemeral CBD.



Foto: Instagram @colectivodiseno

Informan que en esta edición también celebran el décimo aniversario de Arkatha, un proyecto que ha estado presente durante los 7 años de vida de CDM. Además, tendrán a la venta algunos libros, como "Dicknidad", de Dave Brennan, y "Hecha en México", de Daniel Herranza y Paola Palazón Seguel —fundadores del proyecto—, así como lecturas de cartas del tarot con Koan Tarot.



Foto: Instagram @colectivodiseno

Las rebajas como motivadores de compra son parte del concepto de las ediciones de CDM, así que seguro encontraremos prendas increíbles a buenos precios con el mejor valor de ser ¡hechas en México! La plataforma informa que los descuentos varían entre el 20 y el 70%, además ofrecerán promociones especiales.

“Colectivo es un proyecto que está entrando en una nueva etapa; queremos ofrecer una experiencia más integral. En la edición de abril 2022 confirmamos que la moda es un punto de interés y de encuentro para muchas personas, por eso los esfuerzos de la plataforma caminarán hacia esa directriz. Más que un bazar que se repite en cada edición, queremos ofrecer —y apoyar— nuevas propuestas. El calendario de diseñadores ha evolucionado también, se suman propuestas frescas de marcas que nacieron durante el confinamiento y nos emociona mucho tenerlas con nosotros.

Hemos logrado construir una red de creativos con la que estamos explorando nuevos formatos para el siguiente año. Sin duda seguimos con la idea de promocionar la moda mexicana, pero ahora el reto es innovar frente a una nueva generación que tiene otras formas de entender y consumir moda”, expresó Daniel Herranz, cofundador de Colectivo Diseño Mexicano.





Entrada gratuita y registro para asistir

La entrada a la pop up store es gratuita, pero hay que hacer un registro previo antes de asistir al evento, puedes hacerlo a través de: colectivodisenomexicano.splashthat.com.

La pop up store de Colectivo Diseño Méxicano estará abierta el día de hoy sábado 1° de octubre de 11:00 am a 7:00 pm; y el día domingo 2 de octubre de 11:00 am a 6:00 pm. Está instalada en el séptimo piso del edificio más nuevo de Público Coworking, ubicado en Álvaro Obregón 171.



Foto: Instagram @colectivodiseno

Para obtener más información sobre las próximas ediciones de Colectivo Diseño Mexicano y de los proyectos participantes, puedes visitar su cuenta de Instagram @colectivodiseno. Además, nos invitan a unirnos a la conversación y a compartir los momentos en el evento con los hashtags oficiales: #ColectivoDiseñoMexicano y #HechaEnMéxico.

Colectivo Diseño Mexicano

El proyecto Colectivo Diseño Mexicano nació en 2016 y ha logrado apoyar a diversos diseñadores a través de pop up stores (en abril volvieron con este concepto después de dos años) y desfiles en una de las plataformas más importantes de la moda nacional: Mercedes-Benz Fashion Week México. Además, editó el libro "Hecha en México" que habla de los últimos 20 años de la moda mexicana.

“Seguimos creciendo este colectivo y buscando darle visibilidad y oportunidades de negocio a la industria creativa #HechaEnMéxico”, añadió Paola Palazón Seguel, cofundadora de CDM.

