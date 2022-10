Chiquis, hija de Jenni Rivera, luce la tendencia “sin ropa interior”

La hija de Jenni Rivera, Chiquis, no ha dejado de honrar el legado de su madre por medio de su incursión en la música. La cantante y empresaria ha sorprendido a sus fanáticos en cada una de sus presentaciones en vivo, con sus interpretaciones y sus looks, y con uno de ellos se sumó a la tendencia de no usar ropa interior.

Recientemente, como parte de su gira de conciertos “Abeja reina”, Chiquis se presentó en la Feria de Hidalgo, luciendo varios atuendos. Entre los looks que la hija de Jenni Rivera mostró sobre el escenario se encuentra un outfit casual con playera de fútbol y un conjunto monocromático en color naranja.



Foto: Instagram @chiquis

Pero lo que más resaltó del outfit color naranja de Chiquis Rivera, fueron las aberturas de su pantalón, las cuales dejaron ver que la intérprete no estaba usando ropa interior.

No es la primera vez que la “Abeja reina” hace una aparición sin lencería, pues en ocasiones anteriores ya se le había visto modelar atrevidos atuendos que dejan al descubierto que la ropa interior no siempre es requerida.

El look sin ropa interior de Chiquis Rivera

Antes de dejar al descubierto la parte entallada del look, Chiquis apareció en el escenario con una gabardina de polipiel en color naranja, la cual daba un toque más sobrio, pero alegre, a su atuendo.



Foto: Instagram @chiquis

Avanzada la noche de su presentación, la hija de Jenni Rivera decidió despojarse de la gabardina que la arropaba para dejar al descubierto un entallado mono cut out, también en color naranja.

El vistoso atuendo de una sola pieza que Chiquis escondía bajo el abrigo contaba con una serie de cortes que evidenciaron que la cantante no estaba usando ropa interior.



Foto: Instagram @chiquis

Otro de los detalles que llamaron la atención sobre el look de Chiquis fueron los accesorios. El sombrero, los aretes y las uñas de la cantante, todo en color naranja, siguieron la cromática del outfit.



Foto: Instagram @chiquis

Por último, la intérprete de “Entre botellas” remató el look con un makeup en tonos neutros, los cuales se encuentran como base en las paletas de maquillaje comercializadas por la propia Chiquis Rivera.

La tendencia de no usar ropa interior sigue cobrando relevancia

Famosas como Rosalía, Dua Lipa, Megan Fox y ahora Chiquis Rivera, ya se han sumado a la moda de no usar ropa interior.

La popularización de este trend se debe a que actualmente tanto hombres como mujeres recurren a looks cada vez más atrevidos para encender las redes o simplemente lucir con un toque diferente al resto.

No usar ropa interior combina perfecto con otras tendencias, como los escotes cut out, dando como resultado looks estilizados, atrevidos y a la vez extravagantes.



Foto: Instagram @chiquis

Si bien, muchos consideran a la tendencia del “no underwear” como un estilo difícil de lucir, artistas como Chiquis Rivera demuestran que esta opinión puede estar equivocada.

Si tú, como Chiquis o Dua Lipa quieres despojarte de tu ropa interior para lucir atrevidos looks, puedes recurrir a lencería invisible o de corte de cuerda para no enseñar de más.

También puedes usar aditamentos como la cinta o tape, para tapar las zonas que no quieras dejar al descubierto en tus outfits.

Debido al sexy estilo que caracteriza a Chiquis Rivera, seguramente la veremos próximamente luciendo más looks similares y, como la tendencia sigue cobrando relevancia, también podremos ver a más famosas sumarse a la moda de no usar ropa interior.

