Céline Dion impacta con sus looks fashionistas

Durante las últimas semanas, el internet y las calles de Nueva York han sido acaparadas por una celebridad que nos está volviendo locos y nos fascina.

Céline Dion ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, además de su enorme talento la cantante se caracteriza por su pasión por la moda, una pasión que no solo se queda en vestir y llevar atuendos impactantes, si no en vivirlos y la actitud de la cantante de 51 años ya lo quisieran muchos treintañeros.

Con atuendos de impacto Céline Dion se ha paseado por las calles neoyorquinas y ha regalado un fashion show con toda la actitud de supermodelo a todos los paparazzis y espectadores que estaban atentos a la magia que la cantante desprendía.

Para comenzar que tal este bello conjunto que Céline armó con un suéter blanco de cuello alto, bordado con flores en acabado metálico y un vestido rosa con print floral, ambos de Oscar de la Renta y para rematar unas botas altas en color blanco de Ralph Lauren. La cantante bailó y dio saltos por las calles con un ramo de flores en la mano que completaron toda la fantasía.

Con todo el flower power y toda la fantasía de los 60´s Dion nos encanto con un conjunto de abrigo y mallas con estampado retro floral en color azul de Richard Quinn que combinó con un body, bolso y tacones blancos.



Además de ser tan camaleónica con sus atuendos la cantante de “My heart will go on” ha lucido como nadie varios estilos de peinado, desde un suelto y ondulado hasta un recogido con flequillo. Para este look Céline decidió llevar un messy hair look, acompañado de un vestido con capa en conjunto con estampado tipo príncipe de gales en color café y un cinturón para acentuar su figura, más unas botas negras altas, todo firmado por Michael Kors. Para no perder el toque impactante optó por usar un pequeño sombrero con una pluma al lado con la misma textura de su traje.

Sin duda Céline Dion nos encanta cada vez más y más por la manera en que vive sus atuendos, ese es el espíritu de toda una fashionista.