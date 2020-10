Los jeans se han convertido en una prenda versátil y básica, que puede ser combinada para cualquier ocasión. Actualmente, la mayoría de personas tiene al menos un par de pantalones de mezclilla en su armario.

Son prendas que se popularizaron en la década de los cincuenta, y para finales de los años ochenta se convirtieron en tendencia alrededor del mundo. Desde entonces se han convertido en indispensables para casi cualquier persona.

Sin embargo, aunque la mezclilla es un material duradero y resistente, al ser lavada de forma errónea suele ir perdiendo su color y desgastarse más de lo debido. Así, es necesario tener cuidados especiales con los jeans, para garantizar que la prenda no pierda sus cualidades atractivas.

Leer también: 5 estilos diferentes para usar los jeans negros esta temporada

(Foto: Pixabay)

Así, la mezclilla es un tejido que debe tener cuidados especiales. Por ello, es importante conocer cuántas veces es necesario lavar las prendas de este material, cómo hacer que no pierdan su color, e impedir que su diseño no se vea alterado con el uso de productos de limpieza. En De Última, te contamos algunos tips para lavar tus jeans favoritos correctamente

¿Cada cuánto lavar los jeans?

El blog Lookieroo, enfocado a dar consejos de moda, recomienda no lavar los jeans con demasiada frecuencia, ya que este tipo de prendas tienden a perder el color con facilidad. Lo aconsejable, según el blog español, es hacerlo una o dos veces al mes.

La marca de ropa Levi’s recomienda no lavarlos después de cada usada, sino esperar más de 5 puestas con el objetivo de ahorrar agua, y para no ser agresivos con las fibras de la prenda.

(Foto: Pixabay)

Por su lado, Tommy Hilfiger indica que los jeans no son muy resistentes en cuanto a sus diseños o sus tintes. Así que, la marca estadounidense recomienda lavarlos solo cuando sea necesario y nunca después de haberlos usado solamente una vez.

La marca de detergente Ariel se suma a las recomendaciones de lavar los jeans con poca frecuencia; la compañía argumenta que la razón por la que no se deben lavar constantemente es porque podrían perder su forma. Añade que la mezclilla requiere tiempo para moldearse al contorno del cuerpo.

Leer también: Pantalones de tiro alto, obsesión de moda

¿Cómo lavar los jeans?

Al momento de limpiarlos, Levi’s aconseja voltear los jeans al reverso, para protegerlos. Igualmente, la empresa recomienda lavarlos a mano, con agua fría y sin utilizar secadora.

Por su parte, JeansTrack, una marca de ropa para los amantes de los jeans, añade que para lavar esta prenda de mezclilla no es recomendado usar suavizante, ya que el uso de este producto modifica la superficie del tejido y en muchos casos afecta a la transpirabilidad; lo aconsejado es sustituirlo por vinagre blanco, ya que es más natural, económico y desinfectante.

En la fase de secado, lo aconsejado por JeansTrack es colgar los jeans volteados al revés y directo a la sombra. Ya que, el exceso de sol durante el secado provoca pérdidas en el color en la mezclilla.

Leer también: Tendencias de otoño

(Foto: Pixabay)

Es necesario colgar de inmediato los jeans después de haberlos lavado. De no hacerlo, pueden arrugarse, y las arrugas en estos tejidos tardan mucho en desaparecer. A su vez, tanto el algodón como las fibras elásticas con las que se diseñan hoy en día estas prendas, pueden atrapar un mal olor. Esto sucede si no reciben secado al aire fresco y de inmediato, indica el portal web Mejor con Salud.

Por último, los jeans que tienen aplicaciones thermo-adhesivas deben ser lavadas con mayor cuidado para que no se levanten los adhesivos. Posteriormente, se debe evitar plancharlos colocando directamente la plancha sobre el adorno, pues esto no sólo hace daño al adhesivo y a la prenda, si no que puede incluso estropear la propia plancha, señala JeansTrack.